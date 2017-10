Kunstrad-König Lukinator I. sitzt fest im Thron

KIRCHEHRENBACH

KIRCHEHRENBACH - Wenn er keine Fehler macht, ist Kunstrad-Ass Lukas Kohl vom RMSV Kirchehrenbach nicht zu schlagen. Diese Einschätzung bestätigte sich in Hamburg auf voller Linie. Der Weltmeister kürte sich zum zweiten Mal hintereinander zum Deutschen Meister.

Der Kirchehrenbacher Lukas Kohl überlässt nichts dem Zufall. Vor den Wettkämpfen wird die Bodenbeschaffenheit gründlich analysiert. © Foto: Wilfried Schwarz



Die Konkurrenten Moritz Herbst (Wendlingen) und Martin Fürsattel (Vach) standen trotz respektabler Vorstellungen von 198,5 und 191,35 Punkten wieder einmal Spalier für den Überflieger der Szene, der ihnen manchmal wie ein Roboter verkommt. Im Finale lag Lukas Kohl, der 2017 schon zehn Ergebnisse über der magischen Grenze von 200 Punkten aufgestellt hatte, zwischenzeitlich durch Bonus-Drehungen im Lenkerstand über dem Maximalwert, zauberte am Ende 205,64 Zähler auf die Anzeigetafel.

"Ich hätte nicht gedacht, dass es hier so genial läuft", sprach der 21-Jährige hinterher in die Mikrofone und sah bei der Ehrenrunde und auf dem Siegerpodest so erstaunt und gerührt aus, als ob es sein erster Titelgewinn wäre. Mit ebenjener Demut will der Mann im Regenbogentrikot im November bei der WM in Österreich auftreten, bei der er selbstredend als Favorit an den Start geht.

Der Weltmeister aus Ebermannstadt-Wohlmuthshüll ist nicht nur im Training ein Perfektionist, er unterzieht dem Hallenboden vor jedem Wettkampf einer genauen Inspektion. "Jeder versucht, schnell ein Gefühl für den Untergrund zu bekommen. Unebenheiten sind mit dem Auge nicht zu erkennen, können aber alles aus der Balance bringen. Diese Stellen muss man sich merken. Es gibt schnelle und langsame Hallen, die deine Bewegungen verschieden annehmen." So hat sich das Ausnahmetalent im zweiten Jahr bei der Elite neues Entwicklungspotenzial erschlossen. "Die körperliche Arbeit macht im Wettkampf nicht mehr so viel aus. Ihre Kür beherrschen auf Topniveau alle."

KEVIN GUDD