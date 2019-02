"Konditorei ist meine große Leidenschaft", sagt Carmen Henneberg. In ihrer Backstube "Gateausine" in Heroldsbach entstehen süße Kunstwerke © Ralf Rödel

Weitere Bildergalerien auf nordbayern.de

Gräfenberg: So könnte das Scheunenviertel künftig aussehen Ein Hängematten-Hotel, ein Genussviertel und barrierefreies Wohnen: Architektur-Studenten der Hochschule Coburg haben sich Gedanken über die Umnutzung der Gräfenberger Scheunen gemacht. Die Ausstellung im Gräfenberger VG-Gebäude läuft bis 22. Februar.

Es kreucht und fleucht und blüht im Landkreis Forchheim Frühling, Sommer, Herbst und Winter: In jeder Jahreszeit zeigt sich die Natur im Landkreis Forchheim von einer anderen Seite. Immer wieder schicken uns NN-Leser und Naturliebhaber tolle Schnappschüsse ihrer Entdeckungen - von allem, was bei uns in der Region kreucht, fleucht und blüht. Wir haben sie in unserer Bildergalerie zusammengestellt.

Fränkische Schweiz wird zum winterlichen Wunderland So fängt das neue Jahr ja gut an! Wenn auch nur kurz, so war doch Forchheim Anfang Januar von einer weißen Pracht bedeckt. Grund für eine kleine Bildergalerie - die mit neuem Schnee Anfang Februar zusätzlichen Glanz erhält.