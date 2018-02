Schnee und Kälte getrotzt haben rund 1500 Zuschauer in Ebermannstadt. Schon vor dem Faschingsumzug musste Olympiamaskottchen, Bürgermeisterin Christiane Meyer zur Dopingprobe. Der Musikverein Pretzfeld und die Blaskapelle Niedermirsberg begleiteten den Gaudiwurm mit 16 Themenwagen und Fußgruppen.

Vom eher durchwachsenen Wetter ließen sich auch die Närrischen Siedler Lichteneiche Forchheim nicht abhalten. Beim Faschingsumzug am Sonntag herrschte ausgelassene Stimmung und die Faschingswagen zogen begleitet von tosendem Gedränge der verkleideten Faschings-Fans ihre Bahnen durch die Innenstadt.

Fulminante Strip-Einlage beim Weiberfasching Burk: Schon gleich zu Beginn der Party standen die Besucherinnen auf den Stühlen und feierten ausgelassen. Die Tanzgarde No Limits aus Sassanfahrt gab sich die Ehre, stark vertreten waren auch die Kindergärten der Großgemeinde.

Wie im Märchen ging es am Samstag beim Faschingsumzug in Heroldsbach zu: Ein Prinz machte seiner Prinzessin dort einen Heiratsantrag. Die Damen des Fosanochtsvereins Heroldsbacher Narren tanzten in pink auf, während die Oesdorfer mit dem Space Taxi anreisten.