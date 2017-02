Kurbeln Flusskreuzfahrten den Tourismus in Forchheim an?

FORCHHEIM - „Es ist so, dass wir aktuell so gut wie keine Schiffe in Forchheim haben“, erzählt Nico Cieslar, Leiter der Tourist Information Forchheim. Das könnte sich bald ändern.

Aktuell ziehen die Kreuzfahrtschiffe an Forchheim vorbei — in Zukunft könnte sich das ändern. © Archivfoto: Irene Lenk



Flusskreuzfahrtschiffe auf Zwischenstopp in der Stadt Forchheim, das kann sich Andreas Lorenz vom Berliner Projektbüro Plan B ganz gut vorstellen. Sein Team unterstützt die Stadt aktuell beim Erstellen eines Tourismuskonzepts. Die Frage, ob es dann ernsthaft etwas werden soll, mit Forchheim und den schwimmenden Hotels, soll darin beantwortet werden.

Bis dahin lohnt sich aber schon einmal ein kleines Gedankenspiel. Hat Forchheim das Zeug dazu, sich Fluss-Touristen zu angeln?

Die Ausgangslage

Aktuell gibt es so gut wie keine Kreuzfahrer, die Forchheim einen Besuch abstatten — zumindest per Schiff. Doch gibt es sehr wohl Flusstouristen, die von Forchheim aus die Fränkische Schweiz besuchen. Sie kommen allerdings per Bus über die A 73 und nicht mit dem Schiff über den Kanal — es handelt sich um eine Kooperation mit einem Reiseveranstalter in Nürnberg.

Damit die Kreuzfahrer auch übers Wasser zu uns gelangen, ist ein touristischer Haltepunkt am Kanal nötig: Es muss ein Bus ranfahren können. Die Suche nach einem geeigneten Anlegeplatz steht bereits auf der Agenda, verrät Nico Cieslar. Es gebe mehrere Möglichkeiten: an der Adenauer-Brücke und an der Sportinsel zum Beispiel. „Das sind allerdings keine Topplätze“, so Cieslar. Besser geeignet wäre ein Halt „An der Lände“ — hier stimmt auch der Tiefgang.

Der Reiz daran

Ganz klar: Es würde einiges kosten, einen geeigneten Haltepunkt einzurichten. Warum es zu investieren lohnt, zeigt ein Blick rund 25 Kilometer flussaufwärts: nach Bamberg. Vor zwei Jahren gab es dort einen „regelrechten Wachstumsschub“ bei den Flusskreuzfahrten, erzählt Andreas Christel, Bambergs Tourismusdirektor. Christel kennt die Zielgruppe der Kreuzfahrer inzwischen sehr gut: „Normalerweise sind das Menschen im dritten Lebensabschnitt, mit Zeit und den entsprechenden Mitteln zum Reisen“, erzählt er. „Da wird nicht lange gezaudert und gezögert, da wird eingekauft.“

Der Haken

Machen sich die Gäste eines Schiffes (meistens sind das etwa 160 Personen) jedoch zum Landgang auf, zeigt sich die Kehrseite der Medaille. Sie treten „pulkartig auf“, so Christel. In Bamberg gab es deswegen richtig Probleme: „Die Gästegruppen haben den Altstadtbereich verstopft“, erzählt er. Zudem kam es zu Engpässen bei den Führungen. Um „eine Balance zwischen den Interessen der Bewohner und denen der Reedereien zu schaffen“, habe man versucht, den Fluss-Tourismus nachhaltig weiterzuentwickeln. Führungen fänden inzwischen in Gruppen von maximal 25 Personen statt, zudem soll eine ausgeklügelte Routenführung Entspannung in die Altstadt bringen.

Ob diese Flusskreuzfahrt-Touristen und die Stadt Forchheim zusammenpassen, das wird das Tourismuskonzept bewertet — im Herbst 2017 soll es fertig sein.

BARBARA ZINECKER