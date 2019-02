In Nonnengewändern interpretierten Sportvereinsmitglieder am Samstag ihren eigenen "Sister Act", um dann nach kurzer Pause - in Leggings geschlüpft – eine perfekt einstudierte Choreographie in Schwarz und Weiß aufs Parkett zu legen. Von der menschlichen Freiheitsstatue bis zum römischen Feldherren, Kleopatra, einem weiblichen Robin-Hood aber auch eifrigen Müllmännern war so ziemlich alles auf dem Eggolsheimer Faschingsball vertreten. © Mathias Erlwein