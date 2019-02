Kurios, schrill, bunt: Wilde Faschingsfeier in Eggolsheim

Choreographie in Nonnen-Gewändern amüsierte das Publikum - vor 37 Minuten

EGGOLSHEIM - Die Spitzenband "Moskitos" und grandiose Auftritte der DJK-Fußballer sowie der "Ebser Garde" sorgten beim Faschingsball des Eggolsheimer Sportvereins für ausgelassene Stimmung. In der gut gefüllten Eggerbachhalle kamen die Narren voll auf ihre Kosten.

Bilderstrecke zum Thema Kurios, bunt, laut: Der Faschingsball der Eggolsheimer Sportvereine In Nonnengewändern interpretierten Sportvereinsmitglieder am Samstag ihren eigenen "Sister Act", um dann nach kurzer Pause - in Leggings geschlüpft – eine perfekt einstudierte Choreographie in Schwarz und Weiß aufs Parkett zu legen. Von der menschlichen Freiheitsstatue bis zum römischen Feldherren, Kleopatra, einem weiblichen Robin-Hood aber auch eifrigen Müllmännern war so ziemlich alles auf dem Eggolsheimer Faschingsball vertreten.



Grandios, wie die Fußballer-Truppe bei ihren ersten Auftritt mit mitreißenden Rhythmen auf alten Werkzeugkästen und mit Schraubenschlüsseln das Publikum begeisterte. Die Bollywood-Einlage der Ebser Garde unter der Leitung von Bianca Tröger ließ den Saal toben. "Unser Faschingsball ist immer ein Höhepunkt im närrischen Gemeindetreiben, es gibt ihn schon, solange ich denken kann", kann sich der Sportvereinsvorsitzende Helmut Amon nicht an einen Fasching ohne die Großveranstaltung der DJK erinnern.

Er moderierte gekonnt den Abend und freute sich besonders, dass die Fußballer noch eine weitere Einlage einstudiert hatten: In Nonnengewändern interpretierten sie ihren eigenen "Sister Act", um dann nach kurzer Pause - in Leggings geschlüpft – eine perfekt einstudierte Choreographie in Schwarz und Weiß aufs Parkett zu legen. Toll waren auch die vielen faszinierenden Verkleidungen, die sich die närrischen Gäste an diesem Abend einfallen ließen. Von der menschlichen Freiheitsstatue bis zum römischen Feldherren, Kleopatra, einem weiblichen Robin-Hood aber auch eifrigen Müllmännern war so ziemlich alles vertreten.

mat