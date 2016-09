Kurz nicht aufgepasst: Drei Leute verletzt

FORCHHEIM - Drei Verletzte und ein Sachschaden in Gesamthöhe von 6000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagnachmittag in der Äußeren Nürnberger Straße ereignet hat.

Ein 21-jähriger BMW-Fahrer und ein 47-jähriger Mercedes-Fahrer waren auf der Nürnberger Straße stadtauswärts unterwegs. Beim Rechtsabbiegen in die Franz-Josef-Strauß-Straße hielt der 47-Jährige ordnungsgemäß kurz an. Dies erkannte der BMW-Fahrer zu spät und fuhr auf das Fahrzeug auf.

Die beiden Fahrzeuglenker sowie die Beifahrerin des Mercedes wurden bei dem Aufprall leicht verletzt. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen.

