Kurz und knapp: Die wichtigsten Infos zum Annafest 2017

FORCHHEIM - Wenn vom 21. bis 31. Juli rund um den Kellerwald zum 177. Mal der Namenstag der heiligen Anna feucht-fröhlich gefeiert wird, ist oft guter Rat teuer: Wie komme ich hin? Und natürlich: Wo gibt's das beste Bier? Wir haben die wichtigsten Infos zum Annafest 2017.

Der Auftakt

Festumzug, Musikbühnen, Fahrgeschäfte, fränkische Schmankerl von süß bis deftig und natürlich gut gekühltes Fassbier: Offiziell eröffnet wird das Annafest 2017 mit dem traditionellen Bieranstich durch den Forchheimer Oberbürgermeister am Freitag, 21. Juli, um 17 Uhr am Schindler-Keller. Die Bierkeller sind täglich von 10 Uhr bis 23.30 Uhr geöffnet. Festbeginn ist ab 13 Uhr.

Musik und Kulinarik

Das musikalische Repertoire reicht von zünftig und volkstümlich bis poppig und rockig, so dass für jeden Geschmack auf den sechs Bühnen das Passende dabei ist. Demnächst gibt es hier das ganze Programm. Die Musik spielt bis 23 Uhr, und wer im Anschluss den Abend noch ausklingen lassen möchte, kann noch bis 23.30 Uhr Getränke bestellen. Sperrstunde ist um 0.30 Uhr.

Das Bier und seine Keller

Neben dem besonderen Annafestbier gibt es auf den 24 Kellern 18 verschiedene fränkische Biere, fünf aus Mittelfranken und stolze 13 aus Oberfranken. Von diesen 13 stammen neun aus Forchheimer Brauereien, darunter die Traditionsunternehmen Greif, Neder, Eichhorn und Hebendanz. Der Bierpreis betrug im letzten Jahr zwischen 7,90 Euro und 8,50 Euro pro Liter. Die diesjährigen Preise werden noch bekanntgegeben.

Annafest-Mittwoch und Kindertag

Das Annafest ist für die Forchheimer eine wichtige Tradition. Auch die Arbeitgeber identifizieren sich mit diesem Brauch und feiern jedes Jahr am Mittwochnachmittag mit ihren Mitarbeitern auf den Kellern. Ein Einkaufsbummel in der Innenstadt lohnt sich an diesem Nachmittag ausnahmsweise nicht, alle Geschäfte sind ab 12 Uhr geschlossen.

Am Dienstag und Donnerstag ist von 13 bis 18 Uhr Kindertag. Alle Fahrgeschäfte gewähren hier lohnenswerte Ermäßigungen.

Die Anreise

Auf das Auto kann übrigens getrost verzichtet werden, denn es verkehren genügend Busse, die die Besucher sicher aus dem gesamten Stadtgebiet (P&R-Parkplatz, Paradeplatz, Bahnhof/ZOB, ...) zum Annafest hin und wieder weg bringen. Hier geht es zu den Fahrplänen.

Alla Dooch international

Dass das Annafest keine reine Forchheimer beziehungsweise (Ober-) fränkische Angelegenheit ist, dürfte mit einer alljährlichen Besucherzahl von rund 500.000 Menschen bekannt sein. 2017 sind zudem die Partnerstädte Rovereto (Italien), Gherla (Rumänien), Braunau (Österreich), Le Perreux (Frankreich) und Pößneck (Thüringen) zu Gast im Kellerwald.

