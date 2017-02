Mit Schwung, Stil und viel Humor und dem "Allamoschee" Lied ging es auf der Effeltricher Prunksitzung heiß her. Sogar Donald Trump meldete sich per Videobotschaft zu Wort und ein paar junge Tänzer zogen dann sogar ganz blank.

In Neunkirchen am Brand waren am Samstagabend die Narren los: Auf der Prunksitzung des Carnevalvereins Neunkirchen sorgten die Bütt und andere Auftritte für viele Lacher im Publikum. Die Kinder- und die Jugendgarde fegte über die Bühne und heizte dem Publikum im Saal mächtig ein.