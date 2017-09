Laden liefert kleinen Beitrag im großen Weltgetriebe

Zehn Jahre Fair Trade in Forchheim – Zum Geschäftsjubiläum Helfer gewürdigt - vor 14 Minuten

FORCHHEIM - Zehn Jahre ist es inzwischen her, dass Erzbischof Ludwig Schick die neuen Räumlichkeiten des Eine-Welt-Ladens in der Sattlertorstraße 11 feierlich eingeweiht hat. Grund genug für die Verantwortlichen, mit einem kleinen Festakt in der Stadtbücherei das Jubiläum zu feiern.

Die liebevolle Fenstergestaltung des Welt-Ladens in der Sattlertorstraße zeigt die Handschrift des engagierten Teams im gut geführten Geschäft. © Alexander Hitschfel



Die liebevolle Fenstergestaltung des Welt-Ladens in der Sattlertorstraße zeigt die Handschrift des engagierten Teams im gut geführten Geschäft. Foto: Alexander Hitschfel



Seit zehn Jahren bietet der kleine Laden, der schräg gegenüber der Martinskirche seine Produkte vertreibt, Erzeugnisse aus fairem Handel an. Mit seinem Sortiment unterstützt der Eine-Welt-Laden die Forderung nach weltweiten fairen Handelsbedingungen. Insgesamt 26 ehrenamtliche Helfer zählt das Team um Margit Wünsche, die Vorsitzende des Welt-Laden-Teams ist. Die ehrenamtlichen Helfer tragen mit ihrem Engagement dazu bei, dass der Vertrieb von fair gehandelten Produkten in Forchheim aufrechterhalten bleibt.

Der etwas höhere Preis für die fair gehandelten Produkte soll das Überleben vieler kleiner Bauernfamilien absichern und die Chancen für Bildung erhöhen. Forchheim hat sich in den letzten zehn Jahren in Sachen „Fairer Handel“ weiterentwickelt. So darf sich die Stadt inzwischen auch „Fair-Trade-Town“ nennen.

Das anfänglich noch zarte Pflänzchen des „fairen Gedankens“ ist über all die Jahre gewachsen. Heute ist das Team des Eine-Welt-Ladens bei vielen Veranstaltungen und Aktionen mit von der Partie und trägt so dazu bei, den „fairen Gedanken“ weiterwachsen und reifen zu lassen.

Rund 800 solcher Weltläden wie den in Forchheim mit über 1000 Aktionsgruppen und 50.000 Aktiven gibt es aktuell. Zu den Gästen der Festveranstaltung in der Stadtbücherei gehörte auch Ulrich Frey vom Weltladen Regensburg e.V., der für den Trägerverein „Solidarität in der Einen Welt“ ein Grußwort sprach, Glückwünsche übermittelte und daran erinnerte, wie alles begonnen hatte.

Heute ist der Verein Träger für 14 Weltläden und ist eine Partnerschaft mit Kenia eingegangen. Neben Grußworten gab es auch einen Festvortrag von Arno Wiegloss aus Frankfurt. Für die Stadt Forchheim gratulierte Bürgermeister Franz Streit zum Jubiläum. Musikalisch umrahmt wurde die Feier mit Gitarrenmusik des Erlanger Duos Yasmin Kösters und Kerstin Stierstorfer. Zutreffend dazu ein früheres Zitat von Erzbischof Schick: Die Eine-Welt-Läden seien ein ständiges Mahnmal für gerechtere Lebensbedingungen auf der ganzen Welt.

ALEXANDER HITSCHFEL