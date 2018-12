Lagerplatz in Forchheims Norden muss weichen

Stadt will Zukunftsmodell mit Wohnungen und Handwerk nicht gefährden - 10.12.2018 14:00 Uhr

FORCHHEIM - Die Zukunft des Forchheimer Nordens: Auf den Leerflächen sollen sich Handwerksbetriebe ansiedeln und Wohnungen entstehen. Problematische Abfälle will man deswegen dort nicht haben...

Die Forchheimer Stadträte des Bauausschusses wollen nicht, dass längerfristig im Stadtnorden ein Lagerplatz für problematische Abfälle entsteht. © Foto: Roland Huber



Nein, sagten die Forchheimer Stadträte des Bauausschusses zur Errichtung eines Lagerplatzes am Flurstück Die Breite im Forchheimer Stadtnorden. Dadurch wollte der Antragsteller erreichen, dass er seinen dort bereits bestehenden Betrieb weiterführen kann, denn genehmigt wurde der Platz ausschließlich für die Dauer von 2013 bis zum 31. Dezember 2018.

Die Genehmigung läuft also in wenigen Wochen aus. Nicht nur Sand, Kies und Split sollten dort künftig gelagert werden, sondern auch Diesel, Öl und Schmierstoffe. Mit Blick auf das künftige Gewerbegebiet Forchheim-Nord, das in nächster Nähe entwickelt werden soll und unter Berücksichtigung des Landschaftsschutzes wurde der Antrag abgelehnt. Der Antragsteller muss sich nun einen neuen Standort suchen.

