Landkreis Forchheim feiert Tag des offenen Denkmals

Engagement für den Erhalt von Baudenkmälern soll geehrt werden - vor 53 Minuten

FORCHHEIM - "Gemeinsam Denkmale erhalten" heißt das Motto am diesjährigen Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 11. September. Wir haben einen Überblick über den Aktionstag in Forchheim und im Landkreis zusammengestellt.

Auch das Forchheimer Rathaus ist heuer am "Tag des offenen Denkmals" dabei. © Roland Huber



Auch das Forchheimer Rathaus ist heuer am "Tag des offenen Denkmals" dabei. Foto: Roland Huber



Das Motto lehnt sich an den Vorschlag des Europarats an, die European Heritages Days, zu denen der Tag des offenen Denkmals gehört, unter die Weisung „Heritage and Communities“ zu stellen.

Bilderstrecke zum Thema Die "offenen" Denkmale im Landkreis Forchheim Ob eine Synagoge, ein Park, aber auch das Rathaus Forchheim oder private Wohnhäuser: Am Tag des offenen Denkmals am 11. September brauchen sich auch Forchheim und Umgebung nicht zu verstecken.



In den Vordergrund gestellt werden soll bürgerschaftliches Engagement, das sich in den vergangenen Jahrzehnten eben auch für den Erhalt von Baudenkmälern entwickelt hat. Vereine, Privatleute, die Gemeinden, die Denkmalpflege, Fachleute - alle helfen zusammen, damit das architektonische Erbe erhalten bleibt, so lautet die Idee.

Auch in Forchheim und im Landkreis beteiligt sich eine bunte Mischung von Bauten und Anlagen: Eine Synagoge ist dabei, ein Park, aber auch das Rathaus Forchheim sowie zwei private Wohnhäuser.

Einen Überblick über die offenen Denkmäler in der gesamten Region gibt es unter www.tag-des-offenen-denkmals.de

bma