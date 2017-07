Vor genau 10 Jahren, in der Nacht von Samstag, 21. Juli, auf Sonntag, 22. Juli, gingen Teile des Landkreises im Regen sprichwörtlich unter: Ein katastrophales Jahrhundert-Hochwasser sorgte in den Städten und Gemeinden für apokalyptische Szenen. Wie hier in Kersbach, wo das Wasser aus den Gullis schoss und die Straßen überflutete. © Ralf Rödel