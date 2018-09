Landkreis Forchheim lädt zum Tag des offenen Denkmals

Historische Bauwerke stellen am Sonntag ihre Mauern und ihr Inneres zur Schau - vor 2 Stunden

FORCHHEIM - Seit einem Vierteljahrhundert öffnen sich bundes- und bayernweit am zweiten Sonntag im September die Denkmäler. Unter dem Motto "Entdecken, was uns verbindet" beteiligen sich am 9. September auch heuer wieder viele Gemeinden im Landkreis Forchheim daran. Ein Programm-Überblick.

