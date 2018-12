Landkreis Forchheim: Nicht überall darf an Silvester wild geböllert werden

FORCHHEIM - Die Polizei warnt, Gemeinden verbieten, Tierschützer empfehlen und der bayerische Umweltminister bittet: Das alles steht im Zusammenhang mit Silvester. Was in und um Forchheim zu beachten ist.

Silvester kann einiges schief gehen. Was Sie beachten müssen... Foto: Fritz-Wolfgang Etzold



Was sollte man bei Feuerwerkskörpern beachten?

Die Polizei warnt vor lebensgefährlichen Krachern aus Osteuropa. Die Gefahr werde von vielen Käufern verkannt, heißt es. Nicht selten kommt es beim Abfeuern dieser Kracher zu erheblichen Verletzungen. Art, Menge und Energie des Schwarzpulvers sowie die Tauglichkeit der Zünder entsprechen häufig nicht den deutschen Sicherheitsbestimmungen.

Deshalb stellt die Bundesanstalt für Materialprüfung (BAM) diesen illegalen Krachern in der Regel keine Zulassung aus, da sie im wahrsten Sinne des Wortes "brandgefährlich" sind, so die Polizei. In Oberfranken achten besonders die Beamten der Polizei im Grenznahen Raum, der Bundespolizei Selb und des Zolls an der deutsch-tschechischen Grenze auf Personen, die illegale Böller in die Bundesrepublik einführen wollen.

Wie erkenne ich geprüfte Kracher?

Während in Deutschland alle im Handel erhältlichen pyrotechnischen Artikel mit einem Zulassungszeichen (CE-Zeichen) versehen sind, fehlt meistens bei eingeführten Silvesterkrachern entweder eine derartige Zulassung oder die Prüfzeichen sind gefälscht. Die ersten vier Ziffern der Registriernummer geben Auskunft darüber, welche Stelle in Europa den Feuerwerksartikel geprüft hat. 0589 steht beispielsweise für die deutsche BAM-Prüfstelle, so Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber aus Pinzberg.

Was muss ich darüber hinaus beachten?

Die Polizei rät zu Folgendem: Zwingend die Gebrauchsanweisung zu berücksichtigen, Feuerwerkskörper sicher vor Kindern aufzubewahren, keine pyrotechnischen Artikel in den Taschen der Kleidung mitzuführen, keine Böller oder Raketen in Menschenmengen oder auf Gebäude zu schießen, bereits gezündete aber versagte Silvesterkracher liegen zu lassen und Blindgänger keinesfalls erneut anzuzünden. Selbstredend: kein eigenes Feuerwerk basteln.

Wann werden Kracher verkauft und wann darf ich sie abbrennen?

Sogenannte Kleinfeuerwerke (pyrotechnische Gegenstände der Klasse II) wie Raketen, Böller, Luftheuler und Fontänen dürfen ausschließlich im Zeitraum vom 28. bis 31. Dezember und nur an Erwachsene verkauft werden. Ein Abbrennen dieser Kleinfeuerwerke ist nur an Silvester und am Neujahrstag erlaubt, nicht aber von Minderjährigen und nicht in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altenheimen. Darauf verweist auch das Sprengstoffgesetz.

Wer noch keine 18 Jahre alt ist, muss sich auf Kleinstfeuerwerke wie Wunderkerzen, Knallerbsen und Partyartikel beschränken. Diese Gegenstände dürfen auch an jüngere Personen ausgegeben und ganzjährig gezündet werden.

Wo ist Feuerwerk in der Stadt und dem Landkreis Forchheim verboten?

Zum Jahreswechsel gibt es einiges zu berücksichtigen, damit der Start ins neue Jahr ohne Konsequenzen erfolgt. Verboten ist das Zünden von Feuerwerk beispielsweise in Naturschutzgebieten wie rund um das Walberla. Foto: Foto: Andreas Niedling



Die Gemeinde Weilersbach weist darauf hin, dass das Abbrennen im Gemeindegebiet den Bereich um die Vexierkapelle betrifft. Deshalb wird auch die Zufahrtsstraße zur Kapelle an Silvester ab 17 Uhr gesperrt. Zudem sind Naturschutzgebiete an Silvester gegebenenfalls nur unter bestimmten Voraussetzungen zugänglich. Rund um den Forchheimer Rathausplatz bleibt es bei der bisherigen Regelung: Das Abbrennen von Feuerwerk in unmittelbarer Nähe von Reet- und Fachwerkhäusern ist verboten. Darauf weisen an Silvester auch Schilder am Rathausplatz hin. Fachwerkhäuser bestehen aus Holzbalken und die können sich leicht entzünden, wenn eine Rakete hineinfliegt.

Was gilt es Silvester rund um das Walberla, einem Gebiet, das seit 1987 unter Naturschutz steht, zu berücksichtigen?

Das Zünden von Knall- und Feuerwerkskörpern ist im gesamten Naturschutzgebiet, demnach also sowohl auf dem Walberla als auch auf dem höher gelegenen Rodenstein, verboten. Knaller und Raketen bringen Tiere aus der Ruhe, darunter zum Beispiel den Uhu, die größte einheimische Eule, die nur noch mit wenigen Brutpaaren in der Fränkischen Schweiz vertreten ist. Allgemein sollte man sich im Naturschutzgebiet ruhig verhalten, keinen Müll hinterlassen und auf den Wegen bleiben. Auch das Befahren mit Fahrzeugen aller Art — dazu zählen auch Fahrräder — ist nicht erlaubt. Für die Silvesterplanungen sollte berücksichtigt werden, dass die Zufahrt zum oberen Parkplatz am Walberla von Schlaifhausen kommend an Silvester voraussichtlich gesperrt sein wird. Der Berg lässt sich also nur zu Fuß erklimmen.

Apropos Tiere: Für unsere Vier- oder Zweibeiner bedeutet der Silvesterkrach Stress. Wie kann man dem vorbeugen?

Für Menschen ist die Knallerei meist Spaß, für die meisten Tiere dagegen Stress und oft Panik, da sie ein wesentlich feineres Gehör haben — darauf macht das Tierheim Forchheim aufmerksam. Folgende Vorkehrungen können Tierhalter treffen:

Hunde sollten am Silvestertag oder auch schon vorher nur angeleint ausgeführt werden. Auch verfrühte einzelne Kracher können panischen Schrecken erzeugen.Katzen, die sonst Freigang bekommen, sollten ab am 31. Dezember im Haus gehalten werden.

Generell: Um Mitternacht Fenster und Türen schließen und alle im Haus gehaltenen Tiere möglichst in einem Raum halten. Ein Blitzgewitter der explodierenden Knaller, Raketen oder Feuerwerksbatterien samt Lärm kann so etwas gedämpft werden. Ein Ballern in der Nähe von Waldrändern, von Tierhaltungen oder in Parkanlagen sollte tabu sein, heißt es aus dem Tierheim.

Das Tierheim im Forchheimer Norden an der Straße "Zur Staustufe" ist an Silvester rund um die Uhr und bis in das Neujahr hinein besetzt und telefonisch unter der Nummer (0 91 91) 6 63 68 erreichbar. Am 31. Dezember entlaufene Tiere sollen sofort gemeldet werden. Auch die Polizei in Forchheim (0 91 91) 70 90-0 und Ebermannstadt (0 91 94) 73 88-0 sei in diesen Fällen erreichbar, heißt es.

Welche Rolle spielt das Silvesterfeuerwerk in puncto Umwelt?

Angaben des Umweltbundesamtes zufolge geben die Bürger in Deutschland jährlich bis zu 150 Millionen Euro für Feuerwerk aus. Dabei werden rund 4500 Tonnen Feinstaub frei gesetzt. Diese Menge entspricht in etwa 15,5 Prozent der jährlich im Straßenverkehr abgegebenen Feinstaubmenge.

Der bayerische Umweltminister Glauber sagt dazu in einer Pressemitteilung: "Wer die Umwelt auch im Hinblick auf Feinstaub schonen will, sollte beim Silvesterfeuerwerk außerdem Maß halten." Glauber bittet darum, "dass abgebranntes Feuerwerk ordnungsgemäß entsorgt wird".

Stichwort Schreckschusspistole: Was muss man dabei beachten?

Für diese Waffen braucht es mittlerweile einen kleinen Waffenschein. Wer den nicht hat und die Waffe dann außerhalb seiner Wohnung bei sich trägt, könnte Schwierigkeiten bekommen.

