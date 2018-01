Landkreis Forchheim: Wie richtig heizen und dämmen?

Die Info-Offensive Klimaschutz lädt zur Vortragsreihe ein - 25.01.2018 12:00 Uhr

FORCHHEIM - Von Dämmungen und Photovoltaik bis hin zur Stromrechnung: Der Arbeitskreis Info-Offensive Klimaschutz des Landratsamtes lädt demnächst zu einer Reihe von Vorträgen ein.

Die Veranstaltungen in Kooperation mit der Volkshochschule finden jeweils am Donnerstagabend in den Gemeinden und im Landratsamt statt. Der erste Vortrag am Donnerstag, 25. Januar, in Pretzfeld dreht sich um Thermografie. Geplant ist neben dem Vortrag auch eine Begehung vor Ort. Beginn ist um 18 Uhr im Rathaus.

Ebenfalls um Thermografie geht es am Donnerstag, 1. Februar, im Hallerndorfer Rathaus. Auch hier wird ein kurzer Rundgang stattfinden. Beginn ist um 18 Uhr.

Dass Verbraucher mit neuen Fenstern nicht nur Energie sparen, sondern auch noch Einbrecher abhalten können, ist Thema des dritten Termins am Donnerstag, 8. Februar, in Forchheim. Beginn ist um 19.30 Uhr im Kulturraum St. Gereon.

Wie man mit Wärmepumpe und Photovoltaik heizen kann, erklärt ein Vortrag am 22. Februar in Ebermannstadt. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr im Gasthof Resengörg.