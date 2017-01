Landkreis Forchheim: Wohin mit den Christbäumen?

FORCHHEIM - Alle Jahre wieder stellt sich die Frage: Wohin mit dem ausgedienten Christbaum? In vielen Orten holen Jugendgruppen den Nadelbaum ab und sammeln so gleichzeitig Spenden für ihre Jugendarbeit oder für soziale Zwecke. Nachfolgend eine Übersicht der Abholtermine, über die die Nordbayerischen Nachrichten informiert wurden.

Bevor er mitten auf dem Gehweg landet, lieber auf den Samstag warten: Dann holen zahlreiche Helfer die ausgedienten Bäumchen ab. © Barbara Zinecker

Forchheim CVJM

Zum 46. Mal findet die Christbaumaktion des CVJM Forchheim statt. Am Samstag, 14. Januar, um 8.30 Uhr treffen sich alle Helfer im Gemeindehaus, um anschließend in Forchheim die alten Christbäume einzusammeln. Auch dieses Jahr wird eine Spende für einen gemeinnützigen Zweck erbeten. Mit dem gesammelten Geld möchte der CVJM eine Gemeinde in São Luís, im Nordosten Brasiliens, unterstützen, die zur lutherischen Kirche in Brasilien gehört. Seit eineinhalb Jahren ist der Forchheimer Hannes Kühn in dieser Gemeinde als Pfarrer tätig. Vor elf Jahren versammelten sich die rund 45 Gemeindemitglieder in einem Hinterhof, danach kam der Umzug in eine Garage und endlich, seit drei Jahren, baut die Gemeinde an der eigenen Kirche.

Mit der Christbaumaktion unterstützt der CVJM die Arbeit von Hannes Kühn aus Forchheim. Spenden können auch auf das Konto des CVJM überwiesen werden: CVJM Forchheim e.V., IBAN DE58 7635 1040 0000 8862 75, Sparkasse Forchheim.

FO-West und Buckenhofen

Auch die Jugendabteilung des SV Buckenhofen sammelt am Samstag, 14. Januar, ab 10 Uhr in Buckenhofen und Forchheim-West wieder die ausgedienten Weihnachtsbäume ein. Die zahlreichen Mädchen und Jungs sind in allen Straßen der Stadtteile unterwegs. Die Abholung der Bäume ist kostenlos. Über eine kleine Spende für die Jugendarbeit würden sich die jungen Sammler aber freuen.

Forchheim-Reuth

Am Samstag, 14. Januar, ist die Reuther Fußballjugend wieder unterwegs, um die ausgedienten Christbäume im Stadtteil einzusammeln. Die weiblichen und männlichen Nachswuchskicker der SpVgg Reuth holen die aussortierten Bäume in den einzelnen Straßen kostenlos ab, über eine kleine Spende für die Jugendkasse der SpVgg würden sich die freiwilligen Sammlerinnen und Sammler jedoch sehr freuen.

Hallerndorf

Freiwillige Helferinnen und Helfer sammeln am Samstag, 14. Januar, ab 9.30 Uhr gegen eine kleine Spende ausgediente Christbäume in den acht Ortschaften der Gemeinde Hallerndorf ein. Der Erlös kommt den Kindergärten im Gemeindegebiet zugute. Es wird gebeten, die Bäume gut sichtbar an den Grundstücken abzulegen.

Kirchehrenbach

Die Jugendfeuerwehr Kirchehrenbach sammelt ebenfalls am Samstag, 14. Januar, wieder alle ausgedienten Christbäume im gesamten Gemeindegebiet ein. Wer seinen Baum loswerden will, muss ihn morgens einfach nur sichtbar auf seinem Grundstück beziehungsweise an der Straße ablegen. Die Abholung ist kostenlos, aber der Feuerwehrnachwuchs würde sich dennoch über eine Spende freuen, mit der dann heuer unter anderem der Caritasverband im Landkreis unterstützt wird.

Wiesenthau

Auch in diesem Jahr werden die ausgedienten Bäume von der Jugendfeuerwehr eingesammelt. Neu ist dabei, dass in der gesamten Gemeinde Wiesenthau gesammelt wird. So werden die Bäume in Schlaifhausen von der Jugendfeuerwehr Schlaifhausen sowie in Wiesenthau von der Jugendfeuerwehr Wiesenthau eingesammelt. Termin ist Samstag, 14. Januar, ab 11 Uhr. Die Jugend nimmt für die Aktion natürlich gerne Spenden entgegen. Diese werden wie im vergangenen Jahr teilweise einem guten Zweck zugute geführt. Der Rest ist für die Jugendkasse. Ansprechpartner für Wiesenthau ist Stefan Uttenreuther und Franziska Kaul. Ansprechpartner für Schlaifhausen ist Christine Messingschlager.

