Landrat Ulm hält den Schirm über Niedermirsberger Fest

Kreismusikfest zum 50. Jubiläum der Blaskapelle wird vom 8. bis 11. Juni stattfinden - vor 56 Minuten

NIEDERMIRSBERG - Die Blaskapelle Niedermirsberg feiert in diesem Jahr ihr 50-jähriges Vereinsjubiläum mit Kreismusikfest und zwar vom 8. bis 11. Juni. Schirmherr wird Landrat Hermann Ulm sein.

. Als Geste für seine Verantwortung am Musikfest wurde ihm von der Vorsitzenden Helena Leikam ein Schirm überreicht. Foto: privat



Bereits ein halbes Jahrhundert darf die Traditionskapelle aus dem Mühlbachtal ihre Gäste mit Blasmusik auf vielen Festen der Region musikalisch unterhalten. Die Schirmherrschaft für das anstehende Kreismusikfest übernimmt selbstverständlich Landrat Hermann Ulm (CSU) - so wurde es an einem gemütlichen und lustigen Abend im Vereinsheim der Blaskapelle bei Haxn mit Kraut beschlossen. Als Geste für seine Verantwortung am Musikfest wurde ihm von der Vorsitzenden Helena Leikam ein Schirm überreicht.

