Landratsamt Forchheim zieht bald um

Löschwöhrdstraße 5 dient als Ausweich-Domizil - Einzelne Abteilungen betroffen - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Die Betreuungsstelle und die Heimaufsicht/FQA aus dem Amt für Soziale Angelegenheiten, der Fachbereich Personalmanagement sowie die Gleichstellungsstelle des Landratsamtes Forchheim ziehen ab Freitag, 3. März, in ein anderes Gebäude um.

Landratsamt Forchheim © Roland Huber



Die Büros dieser Beschäftigten befinden sich dann nicht mehr in der Hauptstelle des Landratsamtes (Am Streckerplatz 3) sondern in der Außenstelle in der Löschwöhrdstraße 5. Im Erdgeschoss findet sich die Betreuungsstelle für die Buchstabengruppen A—H und T–Z, im Dachgeschoss die Betreuungsstelle für die Buchstabengruppe I—S, die Heimaufsicht/FQA, die Gleichstellungsstelle und das Personalmanagement.

Grund für den Umzug ist der bevorstehende Beginn der Erweiterungsmaßnahmen an der Hauptstelle des Landratsamts. Der bisherige Sitzungstrakt des Landratsamtes wird wie berichtet abgerissen und durch zusätzliche Büroetagen ersetzt. Die betreffenden Fachbereiche, die bisher im Erdgeschoss des Sitzungstraktes untergebracht waren, müssen daher für die Dauer der Bauarbeiten in das Gebäude in der Löschwöhrdstraße 5 verlegt werden.

In der Außenstelle Löschwöhrdstraße (ehemaliges Amt für Landwirtschaft) sind bereits die Fachbereiche Abfallwirtschaft und Abfallwirtschaftsmanagement, die Kommunalaufsicht und Staatliche Rechnungsprüfung, die Bereiche Wirtschaft, Infrastruktur, Energie und Klima des Landratsamtes sowie Teile des Amtes für Jugend, Familie und Senioren untergebracht.

Während des Umzugs sind die entsprechenden Fachbereiche am Freitag, 3. März, und am Montag, 6. März, für Bürger nur schwer erreichbar. Das Landratsamt bittet darum, an diesen Tagen von telefonischen Anfragen und persönlichen Vorsprachen abzusehen und bittet um Verständnis. Für dringende, unaufschiebbare Fälle ist während der allgemeinen Geschäftszeiten des Landratsamtes ein Notdienst eingerichtet, der über die Telefonzentrale des Landratsamtes unter Telefon (0 91 91 86-0 zu erreichen ist.

Ab Dienstag, 7. März, sind die entsprechenden Bereiche des Landratsamts wieder zu erreichen. Die Telefonnummern ändern sich nicht. Neue Adresse ist dann die Außenstelle Löschwöhrdstraße 5 in Forchheim.

nn