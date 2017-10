Landratsamt rät: Spülen statt wegwerfen

Behörde will bei Müllvermeidung mitmachen - 06.10.2017 17:50 Uhr

FORCHHEIM - To Go-Kaffee in Einwegbechern ist beliebt, hinterlässt aber riesige Müllberge. Das Landratsamt hat Cafés und Läden in der Stadt aufgerufen, auf Mehrweg umzusteigen — und will auch selbst mitmachen. Wir sprachen mit Pressesprecherin Kathrin Schürr.

Kathrin Schürr © Foto: Roland Huber



Frau Schürr, Hand aufs Herz: Wie oft trinken Sie aus einem To Go-Becher?

Kathrin Schürr: Ehrlich gesagt, gar nicht. Weder aus einem Mehrweg- noch aus einem Einwegbehälter. Das liegt zum einen daran, dass ich nicht der große Kaffeetrinker bin. Bei mir gibt es wenn dann nur Espresso und den nur aus der Tasse. Zum anderen setze ich mich zum Trinken lieber hin und genieße in Ruhe. Da brauche ich keine To Go-Becher.

Das Landratsamt unterstützt ja die Initiative Coffee to go Again von Julia Post: Kunden sollen ihren eigenen Mehrwegbecher im Café mit Kaffee oder Tee befüllen lassen. Wie sieht es eigentlich im Landratsamt selbst mit der To Go-Mentalität aus?

Kathrin Schürr: Bei uns gibt es seit jeher nur Porzellantassen. Die Mitarbeiter können sich in der Kantine damit ihren Tee oder Kaffee holen. Und Automaten auf dem Flur, die Plastikbecher ausspucken, haben wir nicht. Wir möchten trotzdem aktiv dazu beitragen, dass sich die Mehrwegbecher durchsetzen. Auch wenn die Überraschung jetzt dann weg ist: Jeder Mitarbeiter des Landratsamtes wird vom Landrat als Weihnachtsgeschenk einen Porzellan-To Go-Becher mit dem Logo des Landkreises bekommen.

Wie viele Cafés und Lokale haben sich denn bereits der Coffee To Go Again Initiative angeschlossen?

Kathrin Schürr: Bisher sind es 20 im Landkreis. Sie alle bekommen von uns kostenlos einen Aufkleber mit dem Logo der Initiative. Angefragt haben den Aufkleber aktuell noch circa fünf weitere. Wir hoffen aber sehr, dass noch mehr mitmachen werden.

Wer mitmachen will kann einen Aufkleber anfordern unter der Mailadresse abfallwirtschaft@lra-fo.de oder (0 91 91) 86-62 02.

TANJA TOPLAK-PÁLL