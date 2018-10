Landtagswahl Bayern: Ergebnisse für den Stimmkreis Forchheim

Kandidaten, Ergebnisse, Live-Ticker rund um den Wahlabend - 08.10.2018 11:57 Uhr

FORCHHEIM - Die Landtagswahl 2018 rückt näher. Sie wissen noch nicht, wen Sie wählen sollen oder wer in Ihrem Stimmkreis (Stimmkreisnummer 405) kandidiert? Wir liefern Ihnen die wichtigsten Daten und Fakten für den Stimmkreis Forchheim.

Am 14. Oktober findet die Landtagswahl 2018 in Bayern statt. Zum Wahlkreis Oberfranken gehört auch der Stimmkreis Forchheim.

Alle wichtigen Informationen, Hochrechnungen und Ergebnisse in Franken, der Oberpfalz sowie ganz Bayern finden Sie am Wahlsonntag auf unserer Wahlseite. Am Wahlabend bereiten wir hier für Sie Stimmen, Zahlen, Reaktionen, Grafiken und Videos auf. Ganz aktuell dabei Sind Sie mit unserem Live-Ticker.

Wie setzt sich der Stimmkreis Forchheim zusammen?

Der Stimmkreis ist identisch mit dem Landkreis Forchheim. Der direkt gewählte Landtagsabgeordnete ist Michael Hofmann (CSU). Er erhielt 2013 bei der Landtagswahl 2013 37,37 Prozent der Stimmen.

Welche Direktkandidaten stehen zur Wahl?

CSU: Michael Hofmann

SPD: Atila Karabag

B90/Grüne: Emmerich Huber

Freie Wähler: Thorsten Glauber

Linke: Willfried Pätzke

FDP: Sebastian Körber

AfD: Dominik Pflaum

Bayernpartei: Thorsten Voß

ÖDP: Manuela Forster

Wie war das Ergebnis der Landtagswahl 2013?

Zweitstimmen:

CSU: 43,44 Prozent (26 216 Stimmen)

SPD: 16,05 Prozent (9686 Stimmen)

Freie Wähler: 16,67 Prozent (10 062 Stimmen)

Grüne: 9,93 Prozent (5991 Stimmen)

FDP: 2,99 Prozent (1806 Stimmen)

Linke: 1,79 Prozent (1079 Stimmen)

Die Franken: 2,06 Prozent (1245 Stimmen)

Piraten: 1,93 (1164 Stimmen)

Wie hoch war die Wahlbeteiligung im Stimmkreis?

Die Wahlbeteiligung der 89 379 Wahlberechtigten im Stimmkreis lag bei der letzten Landtagswahl 2013 bei 68,78 Prozent (61 475 Wähler).

Weitere Informationen folgen. Dieser Artikel wird laufend aktualisiert.