Lang lebe die französische Freundschaft

Partnerschaftsverbände im Landkreis glücklich über Wahlausgang in Frankreich - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Mit Emmanuel Macron wählten die Franzosen einen europafreundlichen Politiker an die Spitze des Staates. Darüber sind die Verbände in Stadt und Landkreis, die seit Jahren eine Partnerschaft mit dem Nachbarland pflegen, erleichtert.

Der 39-jährige Emmanuel Macron ist der nächste Präsident Frankreichs. Darüber herrscht im Landkreis Freude. © Foto: dpa



Gut 780 Kilometer trennen die beiden Städte Le Perreux und Forchheim. Geeint sind sie durch die Idee einer engen Freundschaft, deren Fundament mit der Gründung der Städtepartnerschaft 1984 gelegt wurde.

"Mir ist ein riesiger Stein vom Herzen gefallen, dass sich Frankreich richtig entschieden hat, nicht einen Rechtsruck zu vollziehen", kommentiert Stefan Schick, FDP-Stadtrat und Vorsitzender des Partnerschaftskomitees, den Wahlausgang in Frankreich. Das sei, wie er betont, seine private Meinung. Zwar habe man sich unter den Mitgliedern über die Wahl im Voraus unterhalten, das Komitee sei aber "politisch neutral".

Am Sonntag wählten 65,8 Prozent der Franzosen den europafreundlichen Macron in der Stichwahl zum neuen Präsidenten. Für die Rechtspopulistin Le Pen, die mit der Forderung, aus der Europäischen Union auszutreten und den Euro abzuschaffen, in den Wahlkampf zog, stimmten 34,2 Prozent.

"Macron wird es schwer haben", ist sich Katja Metschnabl deshalb sicher. Sie ist die Vorsitzende des Freundeskreises Ebermannstadt-Chantonnay. In Chantonnay leben rund 7.000 Menschen, mit denen Ebermannstadt seit 1970 eine Freundschaft pflegt. Le Pen, haben die französischen Freunde gesagt, wäre eine Katastrophe gewesen. Auch Metschnabl verfolgte die Wahl gespannt vor dem TV. "Ich habe auf die Vernunft der Franzosen gesetzt."

Eine Entscheidung für Europa

Auf eine 42 Jahre lange Freundschaft mit Frankreich blickt der Landkreis Forchheim mit der 14.000 Einwohner großen Stadt Biscarrosse an der südlichen Atlantikküste. Bereits am Wahlsonntag gratulierte Reinhold Göller, stellvertretender Komitee-Vorsitzender, der Vorsitzenden des französischen Pendants in einer E-Mail. "Ich habe meine Freude darüber ausgedrückt, dass sich die Franzosen durch ihre Wahl zur europäische Idee bekannt haben", so Göller.

In Biscarrosse stimmten 63 Prozent für Macron respektive 37 Prozent für Le Pen. Gegen rechtspopulistische Stimmungen europaweit hat Göller ein Gegenmittel parat: "Diejenigen, die sich zur Europäischen Idee bekennen, müssen dies weiterhin tun." Auch deshalb hat Reinhard Heydenreich am Montagabend bei einem Komiteetreffen in der St. Gereonskapelle in Forchheim über die französische Präsidentschaftswahl informiert.

"Mit dem Wahlsieg Macrons erhoffen wir uns für unsere Partnerschaft Kontinuität", so Heydenreich, den Blick fest auf das Jahr 2025 gerichtet. Dann feiert die Freundschaft ihren 50. Geburtstag. Im Anschluss ging es mit süßen Crêpes und der herzhaften Variante der Galettes in den gemütlich-kulinarischen Teil über.

