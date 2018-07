Lange Einkaufsnacht lockt Besucher an

FORCHHEIM - Einkaufen bis tief in die Nacht hinein: Die Lange Einkaufsnacht aus Anlass der Afrika-Kulturtage hat die Innenstadt belebt und zahlreiche Besucher in den Bereich zwischen Hauptstraße und Wiesentstraße gelockt.

In der Apothekenstraße führte die Live-Musik einerseits zu einer Art Verkehrsknotenpunkt, an dem kaum ein Durchkommen war, andererseits war dadurch auch die Stimmung hier besonders gut. Foto: Foto: Julian Hörndlein



Bis 23 Uhr hatten die Geschäfte geöffnet und dabei zusätzlich ein vielfältiges Programm angeboten. In der Buchhandlung ’s Blaue Stäffala stellte Leonie Polster alias "heilSam" ihre neue CD vor, im benachbarten Weltladen fanden Lesungen aus den Büchern von Nasrin Siege statt. Weiterhin gab es Prosecco und fair gehandelte Aufstriche.

Während in der Buchhandlung allerdings reger Betrieb herrschte, monierte Inge Tautz den zurückhaltenden Besucheransturm im Weltladen: "Das kommt immer stoßweise", sagte sie. Für Buchhändler Manfred Schade war die Lange Einkaufsnacht hingegen ein wichtiges Signal für die Innenstadt: "Das Interessante ist auch, dass wir heuer ganz neue Unternehmen dabei haben. Jeder hat Lust, etwas zu machen", erklärte er.

In der Apothekenstraße schlug das Herz der Veranstaltung. Vor dem Geschäft von Michael Bierfelder spielte die Band "Sungarden 11", um die sich zeitweise eine so große Menschentraube bildete, dass beinahe kein Vorbeikommen mehr möglich war. "Die Musik ist einfach ein Stopper", meinte Bierfelder, der auch das Anliegen unterstützte, dass die Straße in Forchheim etwas bekannter werde. "Es kommt ein positives Gefühl dabei rüber", so Bierfelder.

Alle teilnehmenden Händler sahen das jedoch nicht so: "Wir werden das in Zukunft nicht mehr mitmachen", sagte Dieter Bogatz vom gleichnamigen Café in der Hornschuchallee. Prinzipiell unterstütze er das Konzept der Langen Einkaufsnacht in Forchheim aber, trotzdem sei der Abend für ihn nicht profitabel. Vor dem Café trat die Tanzschule TanzEleganz auf und zeigte Tänze von West Coast Swing bis Salsa. Petra Dietzel, Inhaberin von "La Boutique" in der Wiesentstraße und neben Manfred Schade eine der Sprecherinnen der Händlervereinigung "Die Innenstädter", setzte dem entgegen: "Man darf nicht immer nur den Umsatz an dem Tag sehen."

Die Lange Einkaufsnacht diente als Pilotprojekt für die Aktivitäten des neuen Vereins, der sich ab Herbst aus Werbegemeinschaft und der IG "Die Innenstädter" bilden soll. "Hinter den Kulissen wurde da jetzt schon viel zusammengearbeitet", erklärte Dietzel. Dazu hat sich bereits ein Organisationsteam gebildet, bestehend aus Manfred Schade, Petra Dietzel und Michael Bierfelder, die für die "Innenstädter" auftraten und Yvonne Brandner von Optik Brandner, die als Mitglied der Werbegemeinschaft mitwirkte.

"Wir möchten Forchheim voranbringen, da ist es egal, wo man sich formiert", meinte Brandner. Das Quartett hat bei der Organisation der Einkaufsnacht mit Citymanagerin Elena Büttner zusammengearbeitet. Die zeigte sich bei ihrem Rundgang mit dem Angebot sehr zufrieden: "Ich freue mich, dass so viele Händler gesagt haben: Ja, wir machen mit." Auch habe man im Gegensatz zum Anstattfest dieses Mal das bessere Wetter erwischt. "Für nächstes Jahr hoffe ich, dass wir noch mehr Händler motivieren können", so Büttner.

Die Stimmung unter den Kunden war durchweg ausgelassen. "Wir Kunden hoffen, dass es so etwas weiterhin gibt", sagte Helena Schollmeyer bei ihrem Einkauf in "La Boutique". Manch anderer war eher zwiegespalten. "Einerseits wird was geboten, andererseits kommen die Leute dann nicht wirklich zum Einkaufen", sagte ein Kunde in der Wiesentstraße. Am Marktplatz feierte das Modehaus Schick sein 20-jähriges Jubiläum mit einer Rabattaktion.

Ein etwas anderes Konzept verfolgte der e-Rauchershop in der Hornschuchallee. "Es ist quasi ein Community-Day", erklärte Kevin Lippert. "Viele haben durch die Arbeit nicht die Möglichkeit, uns zu den normalen Öffnungszeiten zu besuchen. Deshalb finde ich die Einkaufsnacht gut", fügte sein Kollege Christian Engel an.

Die Lange Einkaufsnacht findet einmal jährlich statt und wird immer mit einem anderen Event gekoppelt, um Synergieeffekte zu nutzen. In diesem Jahr waren es die Afrika-Kulturtage.

