Langensendelbach: Opel prallt rückwärts gegen Baum

Fahrer kommt mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus - vor 59 Minuten

LANGENSENDELBACH - Relativ glimpflich ist ein Unfall am Sonntagnachmittag in einem Waldstück zwischen Bräuningshof und Langensendelbach ausgegangen. Der Wagen prallte rückwärts gegen einen Baum.

Der Wagen musste abgeschleppt werden, der Fahrer kam ins Krankenhaus. © news5/Merzbach



War es ein Unfall auf schneeglatter Straße oder überhöhte Geschwindigkeit? Die Ermittlungen zu einem Unfall am heutigen Sonntagnachmittag auf der Staatsstraße in einem Waldstück zwischen Bräuningshof und Langensendelbach dauern noch an.

Fest steht jedoch, dass ein Autofahrer mit seinem roten Opel von der Fahrbahn abkam, ins Schleudern geriet und rückwärts gegen einen Baum am Fahrbahnrand prallte. Der Mann wurde dabei leicht verletzt. Nach der Erstversorgung am Unfallort musste der Fahrzeugführer zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus nach Erlangen gebracht werden. Die Freiwillige Feuerwehr Langensendelbach war mit einem Löschfahrzeug und 15 Einsatzkräften vor Ort, übernahm die Verkehrsregelung und die Reinigung der Straße.