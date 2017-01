Langensendelbachs Kaninchenzüchter erfolgreich

Sechsjähriger Michael Wiesbeck Bayerischer Meister der Jugend - vor 1 Stunde

LANGENSENDELBACH - Kleinchinchilla, Kleinschecken und Großsilber: Langensendelbacher Züchter sahnten bei der Bayernschau ab.

Bayerns erfolgreichste Kaninchenzüchter kommen aus Langensendelbach. © Foto: Karl Heinz Wirth



Bayerns erfolgreichste Kaninchenzüchter kommen aus Langensendelbach. Foto: Foto: Karl Heinz Wirth



Mit Erfolg hat der Kaninchenzuchtverein B 864 Langensendelbach an der 32. Bayernschau der Rassekaninchenzüchter in Straubing teilgenommen. Der sechsjährige Michael Wiesbeck wurde mit der Rasse Kleinchinchilla und einer Kollektion von vier Tieren Bayerischer Meister bei der Jugend. Ebenso holte sich den Bayerischen Jugend Meistertitel mit Kleinschecken Farbe blau-weiß der achtjährige Max Polster. Den Titel Bayerischer Meister bei den Senioren holte sich Stefan Wagner mit Deutsche Großsilber grau-braun. Martin Polster wurde mit Kleinschecken weiß-blau Bayerischer Vize-Meister. „Wir sind stolz auf die Erfolge unserer Züchterarbeit und auf die gute Arbeit unseres Jugendleiters Andreas Lang“, betonte Wiesbeck. Für das nächste Jahr plant der Verein eine Ausstellung in Langensendelbach.