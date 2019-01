Lärmschutz: Forchheims OB will Tempolimit auf A 73

FORCHHEIM - Das Thema Tempolimit auf Autobahnen hat zurzeit Hochkonjunktur. Im Falle Forchheims geht es aber nicht um eine generelle Geschwindigkeitsbeschränkung, sondern darum, aus Lärmschutzgründen die maximal erlaubte Geschwindigkeit auf der A 73 im Stadtgebiet zu begrenzen. Einer der Befürworter ist Oberbürgermeister Uwe Kirschstein (SPD).

2016 kamen auf der A73 höhere Lärmschutzwände und Flüsterasphalt (Archivbild). Forchheims Oberbürgermeister Uwe Kirschstein setzt sich nun aus Lärmschutzgründen für ein Tempolimit zwischen den Ausfahrten Forchheim-Süd und -Nord ein. © Berny Meyer



Herr Kirschstein, warum wollen Sie auf der A 73 ein Tempolimit?

Uwe Kirschstein: Ich kann ja prinzipiell jeden verstehen, der sich beim Autofahren in seinem Tempo nicht einschränken lassen will. Aber meine Aufgabe als OB ist es, die Interessen der Forchheimer Bürgerinnen und Bürger im Blick zu haben. Wir Forchheimer benützen die A 73 zwischen den Ausfahrten Forchheim-Süd und -Nord selbst praktisch nie, ein Tempolimit würde uns also nicht selbst treffen. Es geht darum, diejenigen vor Lärm zu schützen, die hier leben und arbeiten und die Auswirkungen des unbegrenzten Tempos erdulden müssen.

Uwe Kirschstein © Foto: Rödel



Welches Tempo schwebt Ihnen denn vor?

Uwe Kirschstein: Ich könnte mir ein generelles Tempo 120 vorstellen, wäre aber auch schon einverstanden, wenn dieser Wert zumindest nachts gelten würde. Das ist sozusagen der Minimalwunsch und dürfte nur wenige Autofahrer behindern.

Die geltenden Gesetze für Tempolimits auf Autobahnen geben das auf Höhe Forchheim aber nicht her.

Uwe Kirschstein: Und das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Wenn ich zwischen Fürth und Erlangen auf der A 73 fahre, habe ich weite Strecken, wo links und rechts nur freies Land ist. Trotzdem gilt hier Tag und Nacht Tempo 100. Welches Schutzbedürfnis gibt es hier, welche Gefahr? Das leuchtet mir nicht ein. Wir haben in Forchheim zwar jetzt die neuen Lärmschutzwände und so genannten Flüsterasphalt. Das ist auch sehr gut. Aber die Bürgerinnen und Bürger klagen trotzdem weiter über die Lärmbelästigungen durch die Autobahn. Diese Klagen sollten nicht ungehört bleiben.

