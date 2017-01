Laternentausch: Anlieger werden zur Kasse gebeten

Je nach Straßenart fällt der städtische Anteil unterschiedlich hoch aus — Die Infoveranstaltung der Stadt stieß auf breites Interesse - vor 10 Minuten

FORCHHEIM - Fast drei Stunden dauerte die Informationsveranstaltung der Stadt zur Erneuerung der Straßenbeleuchtung. Das lag an den dutzenden Fragen der knapp achtzig Bürger in der Jahnhalle. Heike Fasbender vom Bauverwaltungsamt und Mathias Seitz vom Netzbetrieb der Stadtwerke stellten sich den finanziellen und technischen Fragen.

Neue Leuchten braucht die Stadt. Um die Kostensituation zu erhellen, lud die Verwaltung in die Jahnhalle und viele Betroffene kamen. © Archivfoto: Roland Huber



Neue Leuchten braucht die Stadt. Um die Kostensituation zu erhellen, lud die Verwaltung in die Jahnhalle und viele Betroffene kamen. Foto: Archivfoto: Roland Huber



Es klingt wie eine Lappalie, doch es geht um viel Geld. Ist die Burker Röthenstraße eine Anliegerstraße, eine Haupterschließungsstraße oder gar eine Hauptverkehrsstraße? Die Eingruppierung hat zur Folge, dass sich der städtische Eigenanteil an den Ausbaukosten ändert. Nutzen nur Anwohner die Fahrbahn sowie Gehweg und damit auch die Beleuchtung, wie im Rosenweg in Reuth, müsste die Stadt nur 20 Prozent der Kosten tragen. Wird durch die Straße ein Gebiet erschlossen, so dass dessen Bewohner und Gäste die Vorteile hätten, wie bei der Röthenstraße, dann kommen bis zu 50 Prozent auf die Kommune zu. Und bei Hauptverkehrsstraßen wie der Adenauerallee, die überwiegend nicht von Anwohnern genutzt wird, sind es bis zu 70 Prozent.

„Wir können aber nicht jeden Weg zur Hauptverkehrsstraße erheben, auch wenn ich Ihr Anliegen verstehe“, so Oberbürgermeister Uwe Kirschstein (SPD), der die Gesamtkosten auf eine Million Euro in den nächsten beiden Jahren bezifferte. Für Verwunderung unter den Anwesenden sorgte auch der Hinweis, bei der Berechnung sei in erster Linie der Bebauungsplan maßgeblich. „Wenn da drei Stockwerke möglich sind, Sie aber nur zwei gebaut haben, müssen Sie dennoch für drei zahlen. Sie könnten ja aufstocken.“ Außerdem könne es aus wirtschaftlichen Gründen sinnvoll sein, gleich einen ganzen Straßenzug zu erneuern, wenn mindestens ein Viertel der Anlagen ausgetauscht werden müsste — das ist die gängige Rechtsprechung bayerischer Gerichte: „Sonst regen Sie sich auf, wenn wir jedes Jahr wiederkommen und wieder eine kleinere Maßnahme durchführen.“ Ab und zu flammte Unmut auf. Etwa bei einer Hausbesitzerin aus der Dreikirchenstraße. Sie muss für ihr Eckgrundstück zweimal zahlen.

Von den Vorteilen des Lampentausches haben die Anwohner nur mittelbar etwas. Sie profitieren wie alle anderen Stadtbewohner davon, dass bis zu 80 Prozent der Energiekosten gespart werden. „Wir zahlen tausende Euro, damit die Stadt Geld spart“, ärgerte sich ein Zuhörer.

Wer mehr Verkehr verursacht, der muss auch einen höheren Beitrag zahlen. So kommt es, dass Gebäude, die größere Besuchermengen anziehen, etwa Schulen, Kindergärten und Sportheime, mit einem Aufschlag auf den Normalpreis rechnen müssen. Sie werden der „gewerblichen Nutzung“ zugerechnet, ebenso wie Altenheime, Verwaltungen oder Einkaufszentren. „Sobald Sie so etwas mit großer Grundfläche, mehreren Geschossen und gewerblicher Nutzung in Ihrer Straße haben, sinken für Sie selbst die Kosten erheblich.“ Die verschieben sich dann zu den großen Einheiten. Im Normalfall rechnet Fasbender mit 1900 Euro Kosten für die Erneuerung einer Straßenlaterne: Fundament, Mast und Leuchtkörper. Wenn es im Untergrund jedoch zu Überraschungen komme, seien durchaus höhere Kosten möglich. In der Adlerstraße bedeutet dies knapp 3100 Euro pro Anwohner. „Die Erdkabel dort waren rund 50 Jahre alt“, so Mathias Seitz von den Stadtwerken. Sobald die Lichtanlage erneuert ist, haben die Bürger erst einmal 20 Jahre wieder ihre Ruhe. So lange, nämlich 100 000 Stunden, hielten die Leuchten. In der Zwischenzeit werde weiter der Zustand der insgesamt 5500 Straßenleuchten geprüft. „Die Welt dreht sich ja weiter.“

Auskunft gibt das Bauverwaltungsamt unter Telefon (0 91 91) 7 14-3 93 oder -2 51. Dort können auch die ungefähren Kosten erfragt werden. Die Straßenausbaubeitragssatzung ist auf der Seite www.forchheim.de abrufbar unter „Formularservice & Dienste“.

Betroffene Anliegerstraßen: Auf der Hut (östlich Forstweg); Beethovenstraße (zwischen Mozart- und Schützenstraße); Birkenweg; Breitenlohestraße (zwischen Königsberger und Katzensteinstraße); Danziger Straße; Forst- und Rosenweg; Friedrich-von-Schletz-Straße; Gleiwitzerstraße; Katzensteinstraße (zwischen Berliner und Katzensteinstraße); Katzenstein- und Breitenlohestraße; Pfarrgartenstraße und Hubertusweg; Ringstraße; Rudolfstraße; Sportplatzstraße; Zur Marter; Zweibrückenstraße (östlich Kolpingplatz). Haupterschließungsstraßen: Bügstraße (südlich Adenauerallee); Dreikirchenstraße, Am Streckerplatz und Torstraße; Fritz-Hoffmann- und Pestalozzistraße: Hainbrunnenstraße.

UDO GÜLDNER