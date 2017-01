Le Perreux liegt für kurze Zeit in Forchheim

FORCHHEIM - Mit einem selbst gedrehten Film über Le Perreux haben die Schülerinnen und Schüler des P-Seminars Französisch am Ehrenbürg-Gymnasium ihre Ausstellung „Begegnung zwischen Weinberg und Marne“ im Pfalzmuseum eingeweiht. Im Zentrum der Ausstellung stehen die oft unbekannten Sehenswürdigkeiten aus Forchheims Partnerstadt und ihre Einwohner.

Die Schüler des P-Seminars Französisch haben eine Sonderausstellung im Eingangsbereich des Pfalzmuseums auf die Beine gestellt. Sie ist bis zum 12. Februar geöffnet, der Eintritt ist kostenlos. © Foto: Julian Hörndlein



Um die Ausstellung zu ermöglichen, gab es in den eineinhalb Jahren des Seminars für die Gymnasiasten viel zu tun. Im September 2016 fuhren sie für eine Woche nach Le Perreux, mit dem Ziel, einen Film für die Schulhomepage auf die Beine zu stellen. Im Vorfeld der Reise wurden Arbeitsgruppen aus Fotografen, Interviewern, Kameraleuten und Organisatoren gebildet. In Frankreich angekommen, führten die Schüler Interviews mit vielen Persönlichkeiten der Stadt, besuchten das Rathaus, eine Schule, einen Ruderklub oder das Kulturzentrum „Centre des bords de Marne“.

Jeder der Gesprächspartner gab den Forchheimern ein typisch französisches Geschenk mit, auf einem Weingut gab es etwa eine Flasche des dort angebauten Weines. Auch ein Ausflug in das in der Nähe liegende Paris durfte nicht fehlen, dort besuchten die Schüler unter anderem den Triumphbogen und den Eiffelturm.

Forchheimer sind willkommen

„Die Interviewpartner haben wir schon im Vorfeld per E-Mail kontaktiert“, erzählten Seyma Toktas und Larissa Grimm, die sich um die Schautafel zur französischen Hauptstadt gekümmert haben. Laut Seminarleiter Matthias Hetzel war der Kontakt zu den Menschen in Frankreich und die Begegnung besonders wichtig, einige Schüler konnten alte Bekanntschaften aus dem Frankreich-Austausch aufleben lassen, den das EGF nach Le Touvet und Le Perreux anbietet. „Forchheimer dürfen sich in Le Perreux jederzeit willkommen fühlen“, stellte der Lehrer auf der Reise fest.

Nach den Dreharbeiten wurden die Gespräche auf Deutsch übersetzt und die Aufnahmen geschnitten. Herausgekommen sind nun ein halbstündiger Film und mehrere Infotafeln mit den Sehenswürdigkeiten von Paris und Le Perreux. Daneben haben die Schüler noch Broschüren und sogar ein Crêpes-Rezept gelegt. Im Anschluss an die Eröffnung luden die Schüler zum Buffet mit Crêpes und anderen französischen Spezialitäten im Gewölbekeller der Kaiserpfalz ein.

Die Sonderausstellung im Eingangsbereich des Pfalzmuseums ist bis zum 12. Februar geöffnet, der Eintritt ist kostenlos.

