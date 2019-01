Lebkuchen-Aktion in Hausen: 3600 Euro für Wünschewagen

HAUSEN - Rita und Holger Axmann aus Hausen haben 2321 Lebkuchen gebacken und verkauft, sodass sie nun eine Spende von 3600 Euro an die Organisatoren des ASB-Wünschewagens übergeben konnten.

In der Garage des Ehepaars Axmann aus Hausen wurden die Lebkuchen glasiert.



In der Garage des Ehepaars Axmann aus Hausen wurden die Lebkuchen glasiert. Foto: Axmann



Ein Teil des Teams, das Lebkuchen für den guten Zweck backte. V.l.: Monika Axmann, Wolfgang Erner, Rita Axmann, Holger Axmann, Johanna Lepper und Wolfgang Axmann.



Ein Teil des Teams, das Lebkuchen für den guten Zweck backte. V.l.: Monika Axmann, Wolfgang Erner, Rita Axmann, Holger Axmann, Johanna Lepper und Wolfgang Axmann. Foto: Axmann



Als Rita Axmann hörte, dass es einen Wünschewagen in der Region geben soll, der die Herzenswünsche schwer kranker Menschen erfüllt, stand für sie fest, dass sie das Projekt unterstützen will. 1000 Lebkuchen wollte sie gemeinsam mit ihrem Mann Holger backen und verkaufen – schnell schlossen sich Freunde und Bekannte an, sodass ein 13-köpfiges Team loslegen konnte. "Wir sind sehr dankbar für die viele Unterstützung, die wir bekommen haben, von Freunden und auch vielen kleinen, ortsansässigen Firmen", sagt Rita Axmann.

Das Team hatte einen Nerv getroffen: Kurz nach Start der Backaktion waren bereits 950 Vorbestellungen eingegangen. Also wurden noch mehr Lebkuchen angefertigt und in der Garage des Ehepaars glasiert, die sie zur Lackierhalle umfunktioniert hatten. Allein am ersten Wochenendehaben sie rund 2000 Lebkuchen gebacken.

Schließlich waren es 2321 Lebkuchen, die sie auf den Weihnachtsmärkten in Weilersbach, Baiersdorf, Effeltrich und Buttenheim, ebenso im Jungen Theater Forchheim und im Fitnessstudio "Fit und Fun" in Burk verkauften. Mitte Januar haben sie die Spende von 3600 Euro an die Organisatoren des ASB-Wünschewagens übergeben. "Die Summe übertrifft all unsere Vorstellungen", sagt Rita Axmann, die allen Unterstützern dankt. Für das Ehepaar und sein Team steht fest, dass das nicht die letzte Aktion für den Wünschewagen war.

