Leblos auf der Straße bei Neuses: Radler stirbt in Klinik

Autofahrer fanden 68-Jährigen an der Einmündung nach Schlammersdorf - vor 1 Stunde

HALLERNDORF - Verkehrsteilnehmer haben am Montagnachmittag einen 68-jährigen Rennradfahrer auf der Straße zwischen Neuses und Hallerndorf gefunden, der bewusstlos auf dem Boden lag. Kurz darauf verstarb der Mann im Krankenhaus. Die Ermittlungen der Umstände, die zum Tod des 68-Jährigen geführt haben, beschäftigen nun die Polizeiinspektion Forchheim.

Gegen 16.15 Uhr entdeckten Autofahrer den Radfahrer auf der Staatstraße. Er lag nach Polizeiangaben bereits bewusstlos zwischen den beiden Fahrstreifen auf einer Sperrfläche an der Einmündung nach Schlammersdorf.

Die Passanten begannen daraufhin unmittelbar mit Ersten-Hilfe-Maßnahmen. Nachdem Rettungskräfte den Bewusstlosen vor Ort stabilisieren konnten, brachten sie ihn in ein Krankenhaus. Dort verstarb er jedoch noch am selben Abend.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei Forchheim sind die Umstände, die zum Tod des 68-Jährigen führten, noch nicht zweifelsfrei geklärt. Zwar sprechen die Auffindesituation und die Verletzungen des Verstorbenen möglicherweise für eine medizinische Ursache und nicht für einen Verkehrsunfall – ausgeschlossen ist ein solcher momentan aber nicht, heißt es im Polizeibericht.

Zeugen werden gesucht

Im Zuge der Ermittlungen bitten die Beamten deswegen um Zeugenhinweise: Wem ist vor dem Vorfall bereits ein Rennradfahrer zwischen Eggolsheim und Willersdorf aufgefallen? In welche Richtung ist er gefahren? Wer hat den Mann eventuell im Bereich der Abzweigung Schlammersdorf gesehen?

Jeder, der Antworten auf diese Fragen liefern kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Forchheim unter der Telefonnummer (09191) 7090-0 zu melden.