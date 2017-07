Leichtsinniges Wendemanöver auf der B2 endete fatal

Belgischer Pkw-Fahrer verursachte schweren Unfall mit fünf Verletzten - 08.07.2017 11:12 Uhr

HEROLDSBERG - Mit einem schweren Verkehrsunfall und fünf Verletzten endete ein leichtsinniges Wendemanöver auf der B2 kurz nach der Anschlussstelle Nürnberg-Nord. Verursacher war ein belgischer Pkw-Fahrer, der einen Stau auf der A3 umfahren wollte.

Zusammen mit einem weiteren belgischen Fahrzeugführer war der Fahrer auf der A3 in Richtung Würzburg unterwegs gewesen. Da sich der Verkehr auf der Autobahn staute, fuhr das belgische Duo an der Anschlussstelle Nürnberg-Nord von der Fahrbahn ab und wollte auf der B2 in Richtung Nürnberg fahren. Da sie aber die Abfahrt in Richtung Heroldsberg genommen hatte, wendeten sie auf der Fahrbahn.

Beim ersten Pkw ging dieses Manöver noch glimpflich ab, doch der zweite Fahrzeugführer übersah einen in Richtung Heroldsberg fahrenden Pkw, weshalb es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam.

In dem belgischen Pkw wurden der 40-jährige Fahrer, die 37-jährige Beifahrerin und der sechsjährige Sohn leicht verletzt. In dem Pkw seines Unfallkontrahenten wurden der 31-jährige Fahrer aus Heroldsberg und die 29-jährige schwangere Beifahrerin ebenfalls leicht verletzt.

Der Rettungsdienst brachte die Verletzten in umliegende Krankenhäuser. An den beiden Fahrzeugen entstand jeweils Totalschaden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter an der Unfallstelle hinzugezogen.

aar