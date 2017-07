Leiterin der Grundschule Unterleinleiter geht

Grundschul-Förderverein zieht Bilanz — Neuer Vorstand - 08.07.2017 10:00 Uhr

UNTERLEINLEITER - Bei der Jahreshauptversammlung des Fördervereins der Grundschule Unterleinleiter legten der Vorsitzende und der Kassierer den Mitgliedern den Tätigkeitsbericht vor. In Summe wurde in den Jahren 2015 und 2016 für die verschiedensten Maßnahmen rund 2900 Euro investiert.

Der neue Vorstand des Fördervereins der Grundschule. © Helmuth Ochs



Dies allein unterstreiche schon den Stellenwert und die Bedeutung des Vereins für die Schule, so der Vorstand. Bei den Neuwahlen wurde Birgit Männlein zur neuen Vorsitzenden gewählt, Ernst König und Maria Rascher als ihre Stellvertreter.

Die erste Amtshandlung des neuen Vorstandes war der Dank an Carsten Wentzel – für seinen Einsatz in den letzten sechs Jahren an der Spitze des Vereins.

Getrübt wurde die Versammlung durch die Nachricht der Schulleiterin Heike Paintmayer, dass sie zum nächsten Schuljahr die Leitung an einer Schule in Bayreuth übernimmt.