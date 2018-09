Letzte Etappe: "Doping" für Wanderreporter Jo in Gosberg

Außerdem gab es viele Gratisfrüchte am Wegesrand - vor 1 Stunde

KIRCHEHRENBACH - Auf seiner letzten Etappe hat Wanderreporter Jo Seuß nicht nur eine Milchtankstelle in Gosberg getestet und viele Gratisfrüchte am Wegesrand gegessen. Einen Besuch wert war auch der Obstgroßmarkt Fränkische Schweiz in Pretzfeld.

Doping für den Wanderreporter - an der Milchtankstelle in Gosberg. © Jo Seuß



Seit Anfang September geht am Hof der Genossenschaft die Post ab. Kisten- und körbeweise liefern Bauern, Organisationen, aber auch Privatleute ihre Äpfel ab, die danach gepresst werden, damit daraus der berühmte Pretzfelder Apfelsaft wird. Wegen der Witterung sind die Früchte heuer früher reif geworden, weshalb die Anlieferungsphase um zwei Wochen vorgezogen wurde, wie Manuel Rauch (31), Geschäftsführer der Genossenschaft, erzählt.

Von 8 bis 12 und 13 bis 17 Uhr läuft werktags voraussichtlich bis Ende Oktober die Anlieferung. Bedingung für den "Pretzfelder" ist, dass der Apfel aus dem Einzugsgebiet der Fränkischen Schweiz stammt, um so durch den typischen Sortenmix den speziellen Geschmack zu bekommen, sagt Rauch. Wobei ein Apfel aus Nürnberg aus seiner Sicht auch noch okay sei. Bis 21 Uhr läuft in den nächsten Wochen die Saftmaschine auf Hochtouren. Ungeachtet der Kirschen und Zwetschgen gilt bei der Genossenschaft der Apfel als Nummer eins.

Jo Seuß