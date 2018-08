Leutzdorf: In die Kühle der Esperhöhle

LEUTZDORF - Warum nicht mal ins Kühle? Die Arbeitsgemeinschaft Stempfermühlquellsystem Gößweinstein e.V. lädt in Zusammenarbeit mit der Touristinfo Gößweinstein am Samstag, 11. August, zu einer Wanderung zur Esperhöhle ein.

Es muss ja nicht immer Freibad sein. Am Samstag wird eine geführte Tour zur Esperhöhle angeboten. © Ferdinand Haselmeier



Die Esperhöhle liegt in einem Dolomitknock auf rund 440 Meter Höhe. Die Höhle ist der Rest eines früheren größeren Höhlensystems mit ehemals vertikalen und horizontalen Gangteilen. Die Versturzhöhle wurde in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts als Schauhöhle geführt. Bei früheren Grabungsarbeiten wurden Skelette gefunden. Ob man die Toten in der Höhle bestattet hat oder es sich um Menschenopfer gehandelt, ist ungeklärt.



Die Wanderung setzt sich fort über den Keltenwall bei Burggaillenreuth, zur gleichnamigen Quelle im Wiesenttal. Von dort geht es über den Finstergraben, einem wildromantischen Trockental zurück zum Ausgangspunkt. Im Zugangsbereich des Finstergrabens liegt die Wassergrotte, die auch für Kinder interessant ist. Die Teilnahme ist kostenlos.Die Wanderung wird geführt von Ferdinand Haselmeier, Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Stempfermühlquellsystem Gößweinstein e.v.

Treffpunkt ist am Samstag, 11. August, um 10 Uhr am östlichen Parkplatz in Leutzdorf. Die Wanderung dauert etwa drei Stunden. Gutes Schuhwerk, strapazierfähige Kleidung und eine kleine Beleuchtung sind empfehlenswert.