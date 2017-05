LG-Asse Heidecke und Eckner haben viel vor

FORCHHEIM - 189 Teilnehmer aus 25 Vereinen begrüßten bei der Bahneröffnung der LG Forchheim die Freiluft-Saison in der Leichtathletik. Zwei Porträits über Talente, die in den nächsten Monaten noch Großes vorhaben.

Svenja Heidecke hat die bayerische Sprintspitze im Visier © Tsimplostefanaki



Dominik Eckner hat sich für seine letzte Jugend-Saison hohe Ziele gesteckt und ist deshalb über den Hauch von Rückenwind auf der Zielgerade dankbar. Über die 100 und 200 Meter stellt der U20-Akteur seine Bestzeiten über beide Distanzen ein. Dabei läuft es für den Maschinenbau-Student in seiner eigentlichen Paradedisziplin etwas später nicht ganz optimal.

Eckner hat sich seit einer unverhofften Verbesserung um 60 Zentimeter im vergangenen Jahr vom Speerwerfer und vielseitigen Mehrkämpfer auf den Schwerpunkt Weitsprung festgelegt. Das intensivierte Lauftraining im Winter zahlte sich bereits bei der Bayerischen Hallenmeisterschaft aus. "Ich muss vor allem noch an der Absprung-Technik feilen aber brauche natürlich auch eine hohe Anfangsgeschwindigkeit. Dafür ist der Sprint genau richtig", sagt der 18-Jährige. Nach zwei Läufen und einem Einsatz in der Staffel ist für ihn beim Heimspiel ein Satz auf 6,49 m in die Sandgrube annehmbar.

In den nächsten Wochen soll die Form in Richtung Saison-Höhepunkt aufgebaut werden. Um über die bayerische Spitze der U20, für deren Treffen Ende Juli in Augsburg der Forchheimer bereits qualifiziert ist, hinauszukommen, ist die Marke von sieben Metern angepeilt. Mit vier Einheiten pro Woche ist die Leichtathletik längst zum einzigen, dominierenden Hobby und Freizeit-Zeitvertreib geworden. "Für mich ist es auch ein Ausgleich zum Studium", erzählt Dominik Eckner, der sich selbst aber nicht zu sehr unter Druck setzen möchte. "Du kannst es nicht vorher planen, wann dir der Volltreffer für die Norm zur Deutschen Meisterschaft gelingt. Es muss sich im Saisonverlauf ergeben. Daher versuche ich, viele Wettkämpfe zu bestreiten, überall mein Bestes zu geben und mich möglichst jedes Mal zu steigern."

Dominik Eckner plant den großen Sprung im Weitsprung an. © Tsimplostefanaki



Die gleiche Einstellung vertritt Vereinskollegin Svenja Heidecke. "Eine frühe Prognose ist schwer. Gesund- und verletzungsfrei zu bleiben, ist nicht selbstverständlich", weißt die 16-Jährige. 2016 setzte die Pretzfelderin eine Oberschenkelverhärtung vier Wochen außer Gefecht, dennoch stellte sie noch vor der abschließenden Bayerischen Meisterschaft einen persönlichen Rekord ein. Die Hallensaison verlief für die angehende Oberstufenschülerin auf U18-Landesebene vielversprechend.

Mit dem Aufgalopp, den Heidecke in neuer Topzeit von 13,04 Sekunden absolviert, zeigt sich das Nachwuchstalent "zufrieden", obwohl ihrer Stimme zu entnehmen ist, dass sie mehr von sich erwartet. "Für den Moment muss mir das genügen. Es ist noch Zeit, die Form zu steigern." Wie bei Dominik Eckner ist die Teilnahme an der Juniorenmeisterschaft im Juli sicher. Ohnehin hat Heidecke eine vergleichsweise rasante Entwicklung hinter sich. Als sie vor weniger als zwei Jahren im Herbst 2015 als Späteinsteigerin ihre erste Schritte in der Leichtathletik ging, kam sie vom Reitsport. Mit vier wöchentlichen Trainingseinheiten konzentriert sich die Pretzfelderin nun voll auf ihr neues Hobby. "Mit einer 12er-Zeit bei der Bayerischen durchstarten", lautet ihre Devise.

KEVIN GUDD