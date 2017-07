LG-Asse viermal auf bayerischem Podest

Leichtathletik: Hecht holt in Regensburg Gold nach Forchheim - vor 5 Minuten

FORCHHEIM - Mit den Bayerischen Junioren-Meisterschaften der U23 und U16 bog die Leichtathletik-Saison in Regensburg auf die Zielgerade ein. Dabei räumten die sieben Starter der LG Forchheim so viel Edelmetall ab wie noch nie.

Annika Kraus (oben li.), Babinja Wirth (re.) und Moritz Hecht erwischten einen guten Schwung. © Foto: Kiefner (2), Terassa



Annika Kraus (oben li.), Babinja Wirth (re.) und Moritz Hecht erwischten einen guten Schwung. Foto: Foto: Kiefner (2), Terassa



Für den furiosen Auftakt zeichnete Moritz Hecht im Sprint verantwortlich. Im U23-Vorlauf stärkte er sein Selbstvertrauen mit einer weiteren Zeit unter elf Sekunden (10,99 sek). Eine Stunde später sicherte er sich in 10,93 sek hauchdünn den zweiten Platz hinter dem überlegenen Augsburger Askovic. Über die 400 m teilte der favorisierte Forchheimer anderntags bei brütender Hitze das Rennen klug ein und gewann in seiner zweitbesten persönlichen Zeit von 49,23 sek mit deutlichem Vorsprung.

Ein unerwarteter Überraschungscoup war zuvor dem Kollegen Jano Schubert gelungen. Im Hochsprung erzielte er nach wechselhafter Saison mit 1,93 m eine neue Topmarke und wurde in einer ausgeglichenen Konkurrenz mit Platz 2 belohnt. Nicht weniger Dynamik brachten die U16-Asse auf die Bahn. Jonas Saffer ließ seine Verletzung mit souveränen Auftritten in Vor- und Zwischenrunde bereits vergessen, da spurtete er im Finale hinter zwei Überfliegern aus dem Münchener Umland noch geschwind in 11,56 sek auf den Bronzerang, der Rückenwind für die erste Teilnahme bei einer Deutschen Meisterschaft im August gibt. U20-Akteur Mario Gösswein lieferte in der für ihn höheren Altersklasse über 100 m mit 11,71 sek ein solides Resultat ab, auch für ihn war alleine schon die Qualifikation zu diesen Meisterschaften ein Riesenerfolg.

Ohne Medaille, aber mit neuem Forchheimer Rekord sorgte die männliche Staffel für Aufsehen. Bei Dominik Eckner, Hecht, Schubert und Mario Gößwein funktionierten die Übergänge fließend. Aussagekräftiger als der vierte Platz sind die Zeit von 43,02 sek und damit die verbundene Startberechtigung bei der Deutschen Juniorenmeisterschaft.