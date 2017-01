LG fliegt mit Hecht und Schindzielorz zu Titeln

Leichtathletik: Forchheims Männer und Frauen setzen Marken in Nordbayern - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Bei der Nordbayerischen Hallenmeisterschaft der Leichtathletik-Aktiven und U18 in Fürth gingen fünf Titel an die LG Forchheim. Moritz Hecht stand gleich drei Mal, Jan Schindzielorz zweimal ganz oben auf dem Siegerpodest.

Ex-Leistungssportler Jan Schindzielorz hat Spaß und Erfolg im Trikot der LG Forchheim. © Bern Schindzielorz



Für den ersten Paukenschlag im Wettkampf sorgte Jan Schindzielorz. Der amtierende Deutsche M35-Meister M35 ließ über die 60m-Hürden in 8,20 Sekunden alle sieben jüngeren Männer hinter sich und stellte zugleich einen bayerischen Seniorenrekord für die Hindernishöhe 1,067 m auf. Auch die Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft der Aktiven in Leipzig hat der frühere Leistungssportler schon sicher.

Die LG-Mannschaftskollegen und Trainings-Schützlinge von Schindzielorz starteten mit dem Erfolg im Rücken in die Sprint-Vorläufe. Die stärkste Vorstellung bot Moritz Hecht, der in 7,15 sek seinen 60m-Vorlauf dominierte und seine Sieger-Zeit im A-Finale nochmals auf 7,10 sek drückte. Routinier Schindzielorz (7,29 sek) begnügte sich mit dem achten und letzten Rang in diesem Sprinter-Feld. Über die 200 m konnte Hecht kein Konkurrent folgen, in 22,63 sek knackte er überraschend seine persönliche Bestzeit. Dominik Eckner (7,35 sek) übertraf mit einer furiosen Serie auf 6,67 m seine bisherige Hallen-Marke um 30 Zentimeter übertroffen undkrönte sich zum Weitsprung-König der Herren.

U20-Akteur Dominik Eckner ist in Nordbayern schon Spitze im Weitsprung der Herren. © Bern Schindzielorz



Bei den 200m-Frauen stieg Christine Priegelmeir in neuer Bestmarke von 26,58 sek aufs Podest. Weitere Glücksmomente folgten in den 4x200m-Staffeln. In 1:47,71 Minuten unterboten die Debütantin Svenja Heidecke, Katharina Eckner, Janina Buck und Lina Ende die Vorjahresleistung um vier Sekunden und mussten in einem unerwartet knappen Rennen nur den Favoritinnen von der LAC Quelle Fürth, die sich vor Ende ins Ziel retteten. Der Männer-Konkurrenz wiederum drückte ein klar dominantes Team den Stempel auf. Die LG-Besetzung um Hecht, Schindzielorz, Springwald und Eckner distanzierten die Verfolger mit neuer Forchheimer Bestzeit in 1:31,73.

nn