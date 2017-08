Lichtblitze und Beats: 800 Disco-Fans feierten Gräfenberg

"Light and Sound": Freibad wurde zur abendlichen Partylocation

GRÄFENBERG - Das Wetterleuchten am Himmel verstärkte die Lichtblitze, die das hohe Prisma am Ende des Gräfenberger Freibades auf die etwa 800 Besucher herunterschleuderte, die am Freitag zum Disco-Abend des Vereins "4.1.4 in love" e.V gekommen waren. Gegen 23 Uhr musste die Party ob des einsetzenden Regens allerdings beendet werden.

Rolf Riedel