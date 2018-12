Lichterfeste in der Fränkischen Schweiz: Tausende Kerzen und Feuer erhellen die Winternacht

Wichsenstein eröffnet die Saison der Lichterprozessionen in der Fränkischen Schweiz — 1,5 Tonnen Wachs für 6000 Lichterkerzen - vor 1 Stunde

FRÄNKISCHE SCHWEIZ - Es werde Licht in der Fränkischen Schweiz! Seit Jahrhunderten sind leuchtende Prozessionen Tradition und fester Bestandteil im Winterkalender. Ein Überblick über Geschichte und Faszination von Lichterfesten, die auch diese Saison wieder Tausende Besucher in romantisch-verschneite Orte locken. Vielleicht ja auch Sie.

Die "Ewige Anbetung" lockt jedes Jahr zehntausende Besucher in die Felsenstadt Pottenstein. © Patrick Schroll



Wichsenstein: Beleuchteter Aussichtsfelsen

Rund 700 Lichter sorgen am Freitag für eine romantische Stimmung in Wichsenstein. Vergangenes Jahr tauchten die Wachslichter die Tanzlinde in der Ortsmitte und die Straßen entlang des Prozessionsweges in hellen Glanz.

Schon um 10 Uhr feiert die Pfarrei St. Erhard Wichsenstein den Tag der Ewigen Anbetung mit einer Betstunde in der Kirche, um 15.30 Uhr sind Kinder und Jugendliche mit ihren Eltern dazu eingeladen.

Nochmal um 16.30 Uhr und schließlich um 17.30 Uhr mit Gößweinsteins Bürgermeister Hanngörg Zimmermann wird gebetet. Im Anschluss an den feierlichen Abschlussgottesdienst (Beginn 18.30 Uhr) findet die Lichterprozession statt. Kerzen hierzu werden ab 18 Uhr in der Kirche angeboten.

Den Prozessionsweg erhellen nicht nur die Teilnehmer mit ihren Lichtern. Der Strecke entlang tragen die Anwohner mit festlich geschmückten Häusern zu einer glanzvollen Atmosphäre bei. Im Mittelpunkt steht der beleuchtete und 587 Meter über dem Meeresspiegel ragende Aussichtsfelsen in Wichsenstein.

Oberailsfeld: Stündliche Andachten

Nur ein paar Kilometer weiter lädt die Gemeinde Oberailsfeld am Donnerstag, 20. Dezember, bereits ab 9 Uhr, zum Bettag ein. Es folgen stündlich Andachten für die Orte Köttweinsdorf, Zauppenberg, Oberailsfeld, Eichenbirkig, Hungenberg, Pfaffenberg, Kirchahorn und Unterailsfeld sowie für die Kranken und Verstorbenen. Betschluss ist gegen 19 Uhr, die Prozession setzt sich gegen 19.30 Uhr in Bewegung. Rund 15 Feuerstellen in den Hängen sorgen für einen besonderen Hingucker.

Gößweinstein: Bengalische Feuer

Am zweiten Weihnachtsfeiertag, Mittwoch, 26. Dezember, begrüßt Gößweinstein seine Besucher zum Lichterfest im Anschluss an die Ewige Anbetung. Holz- und bengalische Feuer erleuchten den Ort hell, ab 17 Uhr bei der Basilika.

Nankendorf: Verzauberte Berghänge, Straßen und Wiesent

Das alte Jahr schließt Nankendorf an Silvester, Montag, 31. Dezember, mit der Ewigen Anbetung und einer anschließenden Lichterprozession ab. Berghänge, Straßen und auch die Wiesent verzauberen die Feuerwehr mit selbst gegossenen Wachslichtern, Fackeln und bengalischen Feuern. Mit dem Glockengeläut startet die Prozession gegen 17 Uhr.

Obertrubach: 1,5 Tonnen Wachs

Obertrubach feiert das Fest traditionell am 3. Januar, 17 Uhr, dieses Jahr ist das ein Donnerstag. In den Tagen zuvor fertigen Ehrenamtliche Wachskerzen an, die die Hänge und Felsen des Dorfes in der Fränkischen Schweiz erstrahlen lassen. 2017 haben die Helfer an drei Tagen rund 6000 Kerzen aus 1,5 Tonnen Wachs vorbereitet. Ab 17 Uhr feiert die Kirchengemeinde. Zurück geht die Tradition auf Fürstbischof von Seinsheim, der die Ewige Anbetung in seiner Amtszeit (1757 bis 1779) einführte.

Pottenstein: Besuchermagnet lockt Zehntausende

Zu einem regelrechten Publikumsmagneten hat sich das Lichterfest in Pottenstein entwickelt. Am Tag der Heiligen Drei Könige, dieses Jahr am Sonntag, 6. Januar, strömen wieder Zehntausende Besucher nicht nur aus nah sondern auch fern in die Felsenstadt. 1000 aus Holzscheiten aufgetürmte Haufen sorgen für einen Lichterzauber, der in der hereinbrechenden Winternacht rings um die Stadt erleuchtet.

