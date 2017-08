Lichterserenade mit Wetterkapriolen an der Wiesent

Doch die Stimmung in Ebermannstadt passte trotzdem - vor 33 Minuten

EBERMANNSTADT - Wieder fanden sich am Wiesentufer geschätzt 2000 Besucher zu der von der Freiwilligen Feuerwehr Ebermannstadt ausgerichteten 45. Lichterserenade ein; das Wetter und das Programm bereitete nicht nur den Besuchern „ein Wechselbad der Gefühle“.

Die Zuschauer und Zuhörer an der Wiesent erlebten Sonne und Regen. © Marquard Och



Die Zuschauer und Zuhörer an der Wiesent erlebten Sonne und Regen. Foto: Marquard Och



Erst allmählich wich Kommandant Tobias Theiler und den erstmals für die Organisation verantwortlichen Wehrvorsitzenden Tanja Lang und Andrea Modsching die Anspannung aus den Gesichtern. Dank der Unterstützung des vormaligen Vorsitzenden Paul Steinlein und der Erfahrung von Hans Beyer war alles zur richtigen Zeit vor Ort.

Rund 50 Aktive sorgten für den Aufbau und die komplette Bewirtung an der Wiesent: „Ich bin stolz auf meine Mannschaft“, betonte die Vorsitzende Tanja Lang, seit Mai im Amt. Sie dankte gleichzeitig den Anwohnern, der Stadt und den Stadtwerken für die Unterstützung. Nur die farbigen „Wasserspiele“ der Wehr mussten diesmal ausfallen, denn genau die Helfer, die die Strahlrohre immer bedienten, waren krank oder im Urlaub, bedauerte Kommandant Theiler. Für die „Wasserwand“ zur Lasershow garantierten dagegen wieder die Brüder Josef und Alexander Schmuck.

Bilderstrecke zum Thema Wasserspiele und Feuerwerk: Lichterserenade in Ebermannstadt Geschätzt 2000 Besucher säumten das Ufer der Wiesent bei der 45. Lichterserenade. Nach einer halben Stunde Regen verflog die Sorge der ausrichtenden Stadtfeuerwehr um das Wetter. Bei einbrechender Dunkelheit setzte die Wasserwachtjugend 1000 "Feuerschiffla" in die Fluten. Erst Pfiffe - für einen unendlich langen Werbeblock - am Ende doch noch Beifall gab es für die zehn Minuten Lasershow mit dem eingestreuten Feuerwerk.



Dem Sonnenschein zum Auftakt folgte zur Abwechslung ein halbstündiger Schauer, dem nur unter Regenschirmen zu trotzen war – folgerichtig spielte dazu die Formation „Ebser Blechmix“ den Titel vom „Rain Man“.

Das „Wischkommando“ war an Tischen und Bänken im Einsatz, bis um 20 Uhr nochmals die Sonne strahlte. Bei einbrechender Dunkelheit war von der Ebser Jugendwasserwacht ein Zwanziger-Team mit dem Einsetzen der 1000 „Feuerschiffla“ beschäftigt, hauptsächlich von der Klasse 6a der Mittelschule kamen die papierenen Bastelarbeiten.

Das Bild der auf der Wiesent dahinziehenden Kerzenschiffchen war an Romantik nicht zu überbieten. Nur die Wildenten waren irritiert und wussten mit ihrem Nachwuchs nicht mehr wohin jetzt.

Chef von der FFW

Mit Spannung erwartete das Publikum die Lasershow – zum dritten Mal ausgeführt von „Event Effects“ aus Küps. Georg Weinmann, natürlich ein Feuerwehrmann, ist der Chef. Ab 21.30 Uhr erschienen die ersten Lichtbalken am Himmel und dann schier endlos Werbung: fast nur einheimische Betriebe. Nach 20 Minuten kamen die ersten Pfiffe. Andere Stimmen beruhigten: „Die Schau muss auch bezahlt werden“ und „die Broadwörschd und Steaks müssn schließlich a nu weg“.

Die eindrucksvollere Schau machte indessen der Vollmond am Himmel. 22.10 Uhr: endlich Musik, die Rockklassiker von Van Halen („Jump“) und AC/DC („Highway to Hell“) waren zu hören zu dem Stakkato des Lichtgewitters mit Feuerflammen und pyrotechnischen Raketenknallern.

Nach nur knapp zehn Minuten war alles vorbei. „War schon schön, das Warten hat sich doch noch gelohnt“, so war auch zu hören. Die Mannschaft vom Ausschank feierte schon: „Hod scho bassd“.

Marquard Och