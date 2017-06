Lichtspektakel an der Wiesent

MUGGENDORF - Einige hundert Besucher erlebten zu abendlicher Stunde an Pfingsten die Wiesentpromenade in ganz besonderer Weise.

In ganz neuem Licht erscheint derzeit Muggendorf. Die Wiesentpromenade erscheint in der Dunkelheit wie aus einer anderen Welt. Foto: Tom Kern



Studenten der Designfakultät an der Hochschule Coburg verwandelten die Wiesentpromenade in ein eindrucksvolles Lichtspektakel. "Dinge die man kennt in einem neuen Licht sehen", war die Idee von Michael Müller, Dozent an der Coburger Schule. Er hat diese mit seinen Studenten in Muggendorf in beeindruckender Wiese verwirklichen können.

Rund ein Dutzend Studenten haben von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang, Scheinwerfer, Leuchten und sonstiges Material installiert, um eine Woche lang Impressionen entlang der Wiesentpromenade eindrucksvoll einzufangen. Die Aktion läuft im Rahmen des Projektes von Oberfranken Offensiv.

Der älteste Luftkurort der Fränkischen Schweiz biete sich für das Lichterspiel buchstäblich an, so Geschäftsführer Frank Ebert. Der Dank gelte dem Markt Wiesenttal, vor allem Bürgermeister Helmut Taut. Er habe sich vehement für das Projekt eingesetzt.

Das Gemeindeoberhaupt freute sich, zur Eröffnungsveranstaltung eine Reihe prominenter Gäste begrüßen zu können: Bezirkstagspräsident Günther Denzler, Landtagsvizepräsident Peter Mayer, MdB Silke Launert und Landrat Hermann Ulm. Taut: "Diese Idylle entlang der Wiesent hat sich einfach aufgedrängt." Denzler freute sich in einem wunderschönen Ort in einer bezaubernden Landschaft Gast sein zu dürfen. In ganz Bayern gebe es nichts Vergleichbares. Für Professor Stübbe, Vorsitzender vom Designforum Coburg, ist Licht nicht gleich Licht.

Die Studenten (innen) seiner Schule führten die Sensibilisierung von Licht in Muggendorf in einer ganz besonderen Weise vor Augen. Die Illumination entlang der Wiesent kann man die ganze Woche über bei Einbruch der Dämmerung erleben. Dazu gibt es ein umfangreiches Beiprogramm.

