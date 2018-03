Lidl baut Eggolsheimer Logistikzentrum aus

Ab 2019 hat der Lebensmitteldiscounter mehr Platz für Frischeprodukte - vor 30 Minuten

EGGOLSHEIM - In der Büg ist nun der Spatenstich zur Erweiterung des nordbayerischen Lidl-Umschlagsplatzes erfolgt. Der vor drei Jahren fertiggestellte Komplex bekommt 7000 Quadratmeter hinzu.

Ein Tross aus Kommunal- und Unternehmensvertreter stellte sich zum Erinnerungsfoto für den Spatenstich auf: Das Lidl-Logistikzentrum in der Eggolsheimer Büg wird erweitert. © Marquard Och



Der wirtschaftlich prosperierende Standort an der Regnitzachse beschert dem Unternehmen steigende Umsätze. Von Eggolsheim werden 116 Filialen in drei fränkischen Regierungsbezirken beliefert und pro Woche eine Million Kunden versorgt. Täglich rollen 150 Lastwagen an. "Zehn Speditionen und eine Vielzahl regionaler Dienstleister hängen an dem Umschlagplatz. Lidl zahlt dafür jährlich 30 Millionen Euro" und sichert damit weitere Arbeitsplätze, betont Geschäftsführer Sascha Estel.

2015 wurde das 47 000 Quadratmeter große Gebäude in Betrieb genommen: Zur Erweiterung um rund 7000 Quadratmeter hat Lidl weiteren Gemeindegrund gekauft. An der südwestlichen Gebäudeseite entsteht bis 2019 eine Non-Food-Halle (6000 Quadrameter), wodurch der Frischebereich im Hochregallager ebenfalls um 2400 Quadratmeter wächst. Ein 600-Quadratmeter-Anbau an der Nordostseite vergrößert den Kühlbereich für Fleisch.

Landrat Hermann Ulm (CSU) erklärte: "Sie investieren in den Landkreis, für den Lidl ein Aushängeschild ist. Für die ortstreue bin ich dankbar." Bürgermeister Claus Schwarzmann sagte, Lidl sei der Gemeinde immer ein fairer Partner gewesen und findet ein paar Euro zusätzliche Gewerbesteuer auch nicht schlecht.

MARQUARD OCH