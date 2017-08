Liebe Pendler: Auf der A 73 bleibt’s eng

Weitere Baustelle ab heute Nacht — Bis Ende Oktober - 15.08.2017 16:16 Uhr

FORCHHEIM - Die Autobahndirektion Nordbayern informiert in einer Pressemitteilung über eine weitere Phase der Bauarbeiten auf der Autobahn 73 bei Forchheim, die am heutigen Mittwoch beginnen soll.

Wer glaubt, dass die Autobahnauffahrt Forchheim-Süd (Bild) die engste Stelle auf der Strecke nach Erlangen oder Nürnberg bleibt, der sieht sich bald getäuscht. Nun wird bis Baiersdorf am Ausbau des Seitenstreifens weitergebaut. © Berny Meyer



In der Nacht von Mittwoch, 16. August, auf Donnerstag, 17. August, beginnen demnach die Arbeiten zur Einrichtung der Baustellenverkehrsführung. Es geht bei dieser Baustelle um die "Hauptbauphase der Arbeiten zur Erhöhung der Verkehrskapazität auf der Richtungsfahrbahn Bamberg zwischen den Anschlussstellen Erlangen/Nord und Forchheim/Süd", so die Autobahndirektion. Gemeint ist damit der Ausbau der Fahrbahn um einen breiteren Seitenstreifen, der in Phasen hohen Verkehrsaufkommens wie eine dritte Fahrbahn genutzt werden soll.

In dieser Phase ist auch die Richtungsfahrbahn Nürnberg von den Arbeiten betroffen, heißt es weiter. In dieser Hauptphase der Arbeiten, durch die die baulichen Voraussetzungen geschaffen werden sollen, eine Mitbenutzung des Seitenstreifens zeitweise zu erlauben, sei es notwendig, auf einem zirka drei Kilometer langen Abschnitt zwischen Möhrendorf und Baiersdorf die beiden Fahrspuren Richtung Bamberg auf die Richtungsfahrbahn Nürnberg zu verlegen.

Dadurch wird auch der Verkehr in Richtung Nürnberg beeinträchtigt. In beide Fahrtrichtungen stehen aber weiter je zwei eingeengte Fahrspuren zur Verfügung. Die zeitweise Seitenstreifennutzung in Richtung Nürnberg kann während dieser Phase bis Möhrendorf nicht aktiviert werden.

Grund der Verlegung des Verkehrs auf eine Fahrbahn ist, dass neben den Arbeiten zur Errichtung der Anlagen zur Seitenstreifenfreigabe die Fahrbahn in Richtung Bamberg erneuert wird, Brückensanierungen erfolgen und eine lärmmindernde Fahrbahndecke ("Flüsterasphalt") aufgebracht wird. Die Maßnahmen sollen bis Ende Oktober 2017 abgeschlossen sein.

Zwischen Forchheim-Nord und Forchheim-Süd bleibt es bei der Baustelle zugunsten von mehr Lärmschutz. Derzeit läuft das zweite von drei Jahren Bauzeit.