Live: Wir tickern vom 17. Fränkische-Schweiz-Marathon

Hier finden Sie Bilder, Videos und Impressionen von der Strecke - vor 51 Minuten

FORCHHEIM - Lasset die Sohlen glühen! Der 17. Fränkische Schweiz Marathon zieht auch heuer wieder Tausende Sportler und Schaulustige in den Bann. Am Samstag stehen bereits zwei Läufe auf dem Programm, die Königsdisziplin, der Marathon, startet am Sonntag um 8.40 Uhr. Wir tickern live!

psz

Mail an die Redaktion