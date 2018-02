Lkw machen aus Buckenhofener Straße eine Ruckelpiste

"Achtung, Schlagloch!": Anwohner ärgern sich über schlechte Straßenverhältnisse - vor 7 Stunden

FORCHHEIM - Sollte die Stadt je eine Parade für auswärtige Würdenträger planen: Wo kann der Festzug voranschreiten? Forchheim hat viele schöne Ecken, mit denen es prahlen kann, darum gibt es darauf viele Antworten — unter denen eine aber bestimmt nicht vorkommt: die Buckenhofener Straße. Als das Gegenteil eines Prachtboulevards altert die notdürftig geflickte Hauptverkehrsader Buckenhofens vor sich hin. Doch es gibt Hoffnung.

Im Laufe der Jahre hat sich die Buckenhofener Straße zu einem Flickenteppich entwickelt: Notdürftige Ausbesserungen können nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Straße einer grundlegenden Sanierung bedarf. © Roland Huber



Im Laufe der Jahre hat sich die Buckenhofener Straße zu einem Flickenteppich entwickelt: Notdürftige Ausbesserungen können nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Straße einer grundlegenden Sanierung bedarf. Foto: Roland Huber



Eine, an die Michael Knauer aber nicht so recht glauben kann: Der 53-Jährige wohnt „praktisch seit meiner Geburt“ in der Buckenhofener Straße. Insofern hat er sein Lebtag lang direkt beobachten können wie die Straße verfällt – beziehungsweise stets nur durch kleinen Ausbesserungsarbeiten „am Laufen“ gehalten wurde. So, dass sie heute eher einem Flickenteppich gleicht. Knauer drückt sich als Ur-Buckenhofener diplomatischer aus: „Der Zustand der Straße ist einfach nicht gerade berauschend.“ Seit einigen Jahren werde das immer wieder in den Bürgerversammlungen von Anwohnern angesprochen, erzählt Knauer. „Die Stadtverwaltung ist also im Bilde.“

Traktoren, Stadtbusse und vor allem der Schwerlastverkehr haben der Buckenhofener Straße im Lauf der Zeit schwer zugesetzt: Nicht nur die Straße selbst strotzt vor Rissen, Löchern und stellenweisen Absenkungen – auch die Gehsteige senken sich ab, weil ob der engen Straßenverhältnisse der Gegenverkehr oft auf den Bürgersteig ausweichen muss, wenn Lkw oder Busse anrollen. Die Fahrt durch Buckenhofen gleicht so spürbar einem Trip über eine Ruckelpiste. Oder, im Diplomatie-Ton von Michael Knauer: „Die Straße ist mit Sicherheit kein Schmuckstück.“

Dass man im Rathaus davon wisse, aber keine Änderung in Sicht ist? Knauers Ansicht nach liegt das am Geld: „Es ist halt im Moment das Problem wie bei allen Kommunen: Für die Straßen steht im Haushalt wenig Geld zur Verfügung, alles ist knapp kalkuliert.“ Da könne man eben immer nur das Nötigste ausbessern. Und so kann sich der Buckenhofener „beim besten Willen“ nicht vorstellen, dass die Buckenhofener Straße in absehbarer Zeit grundlegend saniert wird.

Doch auf Nachfrage der Nordbayerischen Nachrichten beim Tiefbauamt keimt Hoffnung auf – ein ganz klein wenig zumindest: „Es sind Maßnahmen geplant, in Absprache mit den Stadtwerken“, so Leiter Werner Schaup. Die Stadtwerke müssten erst im Bereich Strom und Wasser die anstehenden Arbeiten verrichten, dann könne das Tiefbauamt mit einer größeren Sanierung der Fahrbahn selbst beginnen – allerdings nicht in diesem Jahr. Es gebe schlicht dringendere Maßnahmen. Wie die Bamberger, die Äußere Nürnberger, die Daimler- und Bammersdorfer Straße.

„Wir sind da schon Getriebene angesichts unserer finanziellen und personellen Kapazitäten“, so Schaup. Aber: Das Tiefbauamt hat die Buckenhofener Straße im Blick. Und sie steht weiter auf der Prioritätenliste des Tiefbauamts. Dort wird sie irgendwann nach oben rutschen müssen – da der Zustand der Straße nur schlechter werden kann.

Sie ärgern sich über schlechte Straßen? Melden Sie sich bei uns, wir haken nach. Mail an: redaktion-forchheim@pressenetz.de oder Telefon (09191) 722020.

Philipp Peter Rothenbacher Nordbayerische Nachrichten Forchheim-Ebermannstadt E-Mail