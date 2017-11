Locker und fokussiert: Kohl greift nach WM-Krone

Kunstrad: Der Titelverteidiger hat Konkurrenz nur im eigenen Lager - vor 0 Minuten

KIRCHEHRENBACH - Bei der Weltmeisterschaft in Vorarlberg läuft alles auf ein großes Finale aus Kirchehrenbacher Sicht zu. Im Kunstrad-Einer greift Lukas Kohl am Sonntag wie im Vorjahr nach dem Double aus deutschem Meistertitel und WM-Krone.

In jeder Position Herr der Lage: Lukas Kohl kontrolliert seine Kür und die Weltelite im Kunstradsport. © Foto: Wilfried Schwarz



In jeder Position Herr der Lage: Lukas Kohl kontrolliert seine Kür und die Weltelite im Kunstradsport. Foto: Foto: Wilfried Schwarz



Mit seiner eigenen Mischung aus Lockerheit und extremer Fokussierung präsentiert sich der Ausnahmekönner, der seine dritte Saison bei der Erwachsenen-Elite bestreitet, vor dem Saisonfinale auf internationaler Bühne. "Ich bin topvorbereitet, topfit und heiß auf die WM", erklärt Kohl. Dreizehn Mal, so oft wie es niemals zuvor einer in dieser Sportart schaffte, gelang dem Studenten aus Ebermannstadt-Wohlmuthshüll 2017 eine Wertung über 200 Punkte. Die Titelverteidigung auf nationaler Ebene Ende Oktober in Hamburg war in dieser Form eine Formsache, die sehr souverän geriet.

Wer die Konkurrenz im eigenen Stall im Griff hat, denn Deutschland dominiert die Szene seit Jahrzehnten, der gilt bei der WM automatisch als Favorit. Mitbewerber aus Hongkong, Österreich oder der Schweiz liegen bei maximaler Ausbeute immer noch zehn Punkte zurück. Der nominell stärkste Herausforderer heißt Moritz Herbst und teilt sich ein Hotelzimmer mit Kohl. "Kein Problem", sagt der Kirchehrenbacher, "mit meinem Vorgänger Michael Niedermeier hat das auch gut geklappt. Er hat mir sogar noch einige organisatorische Tipps gegeben."

Bilderstrecke zum Thema Die Karriere des Lukas Kohl: Vom Knirps zum Überflieger Die Karriere des außergewöhnlich geschickten Kunstrad-Talentes Lukas Kohl begann in früher Jugend beim RMSV Concordia Kirchehrenbach, zunächst beim Radball. Stationen seines Aufstiegs in den vergangenen zehn Jahren bis zum Weltmeister.



Es geht seit der Ankunft am Wettkampfort ohnehin nur noch um Feinheiten. "Die Übungen habe ich alle drauf. Es kommt jetzt eben wie es kommt. Ich bin nicht zur Verteidigung meines Titels hier, sondern um ihn neu zu gewinnen", weiß Lukas Kohl, der sich neben Michael Niedermeier den achtfachen Weltmeister David Schnabel zum Vorbild genommen hat. Auch in Sachen Mentalität. Freilich ist es eine zwiespältige Angelegenheit und besondere Drucksituation, als allerletzter ins Rennen zu gehen. Wenn die Rivalen längst vorgelegt haben, würde ein gröberer Schnitzer vielleicht doch zu viel Zeit kosten, um die üblichen Topwerte herauszufahren. Für den Start um die späte Uhrzeit gebe es keine vergleichbare Wettkampfsimulation. Dafür dürfen sich die Sportler vorab zu festgelegten Zeiten mit dem Untergrund vertraut machen. Für den Mann im Regenbogentrikot mittlerweile ein Ritual, das die Sinne schärft. Die Fläche in der Halle sieht aus wie ein handelsüblicher heller Parkettboden, richtet Kohl aus. Beste Voraussetzungen, die Arena zu seinem Wohnzimmer zu machen.

KEVIN GUDD