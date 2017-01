Lokale Wirtschaft mit breiter Brust

Forchheimer IHK-Gremium wird im Januar neu gewählt - 11.01.2017 17:40 Uhr

FORCHHEIM - In Sachen Arbeit steht der Landkreis gut da. Sogar sehr gut, wenn man die Beschäftigtenzahlen ansieht. Laut Ranking des Magazins Focus liegt Forchheim sogar deutschlandweit auf Platz eins: Um fast vier Prozent ist die Zahl der Erwerbstätigen allein 2014 gewachsen. Die IHK-Vertreter im Landkreis wollen sich auf diesen Zahlen nicht ausruhen: „Es gilt, die Entwicklung zu verstetigen“, sagte Michael Waasner, Vorsitzender des IHK-Gremiums, beim Pressegespräch.

Michael Waasner, Vorsitzender des IHK-Gremiums Forchheim, machte beim Pressegespräch in der NN–Redaktion deutlich, dass ihm die Praxisnähe der Kammer wichtig ist. Foto: Foto: Roland Huber



In fünf Jahren kann viel passieren. So lange dauert eine Amtszeit des IHK-Gremiums: 30 Unternehmer aus dem Landkreis wurden vor fünf Jahren in diese ehrenamtliche Runde gewählt. Michael Waasner, Geschäftsführer der Firma Gebrüder Waasner in Forchheim, übernahm den Vorsitz. „In der Zeit haben wir viel auf den Weg gebracht“, blickt er nun beim NN-Pressegespräch zurück.

Ziel sei es vor allem gewesen, weg vom Zentralismus der Kammer in Bayreuth zu kommen und die Arbeit in die Breite zu streuen. Lokale Unternehmer träten nun sehr viel mehr öffentlich in Erscheinung als vorher. Das gelte sowohl bei den Medien als auch bei den politischen Vertretern. Auch bei ihnen komme es ganz anders an, wenn ein lokaler Unternehmer aus der Praxis berichte und nicht ein Kammer-Vertreter Informationen weitergebe, so Waasner.

Diese Errungenschaften will das IHK-Gremium Forchheim auch in der nächsten Amtszeit verteidigen. Bis zum 25. Januar sind die Unternehmer im Landkreis aufgerufen, ihre Vertreter zu wählen. Michael Waasner will sich dabei erneut für den Vorsitz zur Verfügung stellen. In den vergangenen Wochen sind er und der Geschäftsführer des örtlichen IHK-Gremiums, Bernd Rehorz, quer durch den Landkreis gereist, um für die Wahl an sich zu werben und möglichst viele Kandidaten zu gewinnen. Ihr Ziel: Vor allem das Oberland und auch die weiblichen Vertreter sollen in Zukunft eine stärkere Stimme im IHK-Gremium bekommen.

„Hauptaufgabe der IHK ist es, die Probleme und Sorgen der Unternehmer vor Ort wahrzunehmen und gegenüber Politik und Verwaltung zu vertreten“, erläutert Waasner. Ein Thema, das die Firmen beschäftigt, ist dabei die Ausbildung. „Da werden weiterhin viele Veränderungen auf uns zukommen“, sagt der IHK-Vertreter. Berufsbilder, die sich im Laufe der Jahre ändern, müssen zum Beispiel angepasst werden. Zugleich gelte es, potenziellen Azubis eine Zukunft als Fachkraft schmackhaft zu machen.

Auch die Integration von Flüchtlingen ins Berufsleben, die Belebung der Innenstädte und Dorfkerne sowie fehlender Wohnraum in der Stadt Forchheim seien weitere Themen, die Waasner mit seinem neu gewählten Gremium angehen will.

