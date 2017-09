Los geht's: Der Fränkische Schweiz Marathon im Live-Ticker

Ab 8.30 Uhr gehen die Leistungs- und Hobbysportler an den Start - vor 1 Stunde

EBERMANNSTADT - 2000 Sportler werden erwartet, wenn heute um 8.30 Uhr der erste Startschuss beim Fränkische-Schweiz-Marathon fällt. Wer beim zu erwartenden Regenwetter lieber zuhause bleibt, hat hier die Möglichkeit mit dabei zu sein: Die Nordbayerischen Nachrichten Forchheim und Ebermannstadt tickern live vor Ort.

Alle Informationen rund um den Streckenverlauf, die Startzeiten und die Feiern an der Strecke gibt es hier.

2017 findet der Fränkische Schweiz Marathon zum 18. Mal statt. Von Anfang an begleiteten die Nordbayerischen Nachrichten die Teilnehmer an der Strecke. Die schönsten Schwarz-Weiß-Aufnahmen aus der Anfangszeit, im zweiten Austragungsjahr 2001, haben wir in einer Bildergalerie zusammengefasst.