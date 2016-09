Lukas Kohl lässt den Weltmeister hinter sich

Kunstrad: Kirchehrenbacher gewinnt sein erstes German Masters - vor 52 Minuten

KIRCHEHRENBACH - Kunstrad-Ass Lukas Kohl hat auf dem schweren Weg zur WM-Qualifikation einen erfolgreichen Start hingelegt. Der Topathlet des RMSV Kirchehrenbach entschied bei der Erwachsenen-Elite die ersten beiden Durchgänge und damit das German Masters in Oberschleißheim bei München für sich.

Lukas Kohl in Aktion in Oberschleißheim. © Foto: Edda Koch/privat



Lukas Kohl in Aktion in Oberschleißheim. Foto: Foto: Edda Koch/privat



In der Vorrunde konnte er nach einer Unsicherheit beim Sattel-Lenkerstand den Bodenkontakt nicht verhindern. Das strenge Kampfgericht verhängte weitere kleine Abzüge im Prozentbereich, im Ergebnis standen jedoch starke 196,40 Zähler. Was die Leistung wert war, zeigte sich nach der Kür von Michael Niedermeier (Bruckmühl). Der amtierende Weltmeister verzeichnete ebenfalls einen „Sturz“ und kam auf 190,98 Punkte.

Im rein bayerischen Finale der besten drei ging von Martin Fürsattel (Vach) keine Gefahr mehr aus. Kohl bekam diesmal bei der Kehrstandsteiger-Drehung Probleme und stand auf einmal auf dem Boden. Konzentriert brachte der Franke danach aber seine Vorstellung zu Ende und hielt den Schaden mit 192,16 Punkten in Grenzen. Auf der Couch des Führenden beobachtete Kohl, wie Weltmeister Niedermeier zum finalen Angriff ansetzte. Mit seinem hohen Maximal-Punktwert von 209,3 wäre einiges möglich gewesen, doch der Oberbayer geriet unter Zeitdruck und musste eine wichtige Übung auslassen. 190,38 Zähler reichten nicht, um Kohls ersten Sieg bei einem German Masters zu verhindern.

Bilderstrecke zum Thema Die gängigsten Figuren beim Kunstradfahren Spektakulär sieht Kunstradfahren für die meisten Beobachter aus, die aber nur wenig über die zig unterschiedlichen Figuren wissen, die bewerten werden. Der Kichehrenbacher Lukas Kohl versucht sich an einer Erklärung: In Grundposition wird entweder Niederrad mit beiden Rädern am Boden oder im Steiger nur auf dem Hinterrad gefahren. Fast alle Variationen können vor- und rückwärts ausgeführt sowie eine halbe oder ganze Runde, in S- oder Achter-Form gehalten werden.



Die erfreuliche Momentaufnahme in der WM-Qualifikation kann der Kirchehrenbacher bis zum nächsten Vergleich in zwei Wochen genießen. Die Kandidaten um die zwei Startplätze für die Heim-WM in Stuttgart im Dezember absolvieren insgesamt sieben Wertungsdurchgänge, von denen jeweils die schlechtesten zwei gestrichen werden.

KEVIN GUDD