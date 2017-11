Lukas Kohl setzt sich erneut WM-Krone auf

KIRCHEHRENBACH - Die Titelverteidigung ist vollbracht. Das fränkische Kunstrad-Ass Lukas Kohl vom RMSV Concordia Kirchehrenbach hat sich im österreichischen Dornbirn zum zweiten Mal die WM-Krone aufgesetzt.

Lukas Kohl beim Unternehmen Titelverteidigung auf dem Parkett der Messehalle von Dornbirn. Foto: Wilfried Schwarz



Kurz nach 16.30 Uhr waren alle Fragen geklärt. Zweifel ließ der Topfavorit, der mit 204,59 Zählern bereits in der Vorrunde eine meisterliche Duftmarke gesetzt hatte, nicht aufkommen. Mit 202,75 Punkten distanzierte Kohl seinen schwäbischen Nationalteam-Kollegen Moritz Herbst (194,03) und Chin To Wong (178,51) aus Hong Kong. "Es war wie in einem Kessel, die Zuschauer waren sehr nah dran. Ich habe mich einfach nur gefreut, meine Kür so gut wie möglich zeigen zu dürfen. Dass es wieder so geklappt hat, ist einfach mega", erklärt der alte und neue Mann im Regenbogentrikot den NN, ehe er zum Festbankett entschwindet.

